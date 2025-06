Dia dos Namorados: saiba por que data é comemorada em junho no Brasil

Dia dos Namorados no Brasil acontece na véspera do Dia de Santo Antônio - Foto: Freepik

O Dia dos Namorados é comemorado no Brasil em 12 de junho desde 1948. Já em países como os Estados Unidos e na Europa, a celebração ocorre em 14 de fevereiro, conhecida como Valentine's Day (Dia de São Valentim). Mas por que essa diferença de datas?

Brasil

Embora o Dia dos Namorados no Brasil ocorra na véspera do Dia de Santo Antônio, conhecido como o santo casamenteiro, sua origem é, na verdade, puramente comercial.

A data foi criada pelo publicitário João Doria, fundador da agência Standart Propaganda, a pedido da loja Exposição Clipper, que buscava aumentar as vendas em junho, tradicionalmente um mês fraco para o comércio. Inspirado pelo sucesso do Dia das Mães, Doria propôs uma nova ocasião para a troca de presentes: o Dia dos Namorados.



Junho foi escolhido porque era justamente o mês de desaquecimento das vendas. O dia 12, por sua vez, está na véspera da celebração de Santo Antônio, que é famoso no Brasil por ser o santo casamenteiro. Unindo, então, o útil ao agradável, Doria criou a primeira propaganda que instituiria a data no país.

Dia de São Valentim

O Valentine's Day (Dia de São Valentim), começou a ser celebrado no século 5 e há algumas versões de sua história. A mais famosa é a de que São Valentim era um padre de Roma que foi condenado à pena de morte no século 3 após o imperador Claudio 2º banir os casamentos por acreditar que homens casados se tornavam soldados piores.

Valentim, porém, defendeu que o casamento era parte do plano de Deus e dava sentido ao mundo. Por isso, ele quebrou a lei e passou a organizar cerimônias em segredo. Quando o imperador descobriu, o padre foi preso e sentenciado à morte no ano 270 d.C. Mas, durante o período em que ficou preso, Valentim se apaixonou pela filha de um carcereiro.

No dia do cumprimento da sentença, ele enviou uma carta de amor à moça assinando "do seu Valentim" — o que originou a prática moderna de enviar cartões para a pessoa amada no dia 14 de fevereiro. Dois séculos depois que a data passou a ser efetivamente comemorada, quando o papa Gelásio instituiu o Dia de São Valentim, classificando-o como um símbolo dos namorados.