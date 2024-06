À vista ou no crédito? Sobe uso do Pix no Dia dos Namorados

Muitos casais apostam em presentes para agradar aquela pessoa especial - Foto: Reprodução | Freepik

O Dia dos Namorados chegou, e para celebrar a data, muitos casais apostam em presentes para agradar aquela pessoa especial. Neste ano, os brasileiros ficaram divididos entre pagar os presentes com cartão de crédito ou no Pix.

O dado é do Mercado Pago, banco digital do Grupo Mercado Livre. O estudo que aconteceu em abril apontou, dentre os 1.600 entrevistados, revela o cartão de crédito em primeiro lugar na intenção de uso de meio de pagamento para a data, mencionado por 50% dos entrevistados, e logo atrás, com apenas 3 p.p. de distância, aparece o Pix, mencionado por 47%. Dos participantes da pesquisa, 91.5% pretendem presentear no dia 12 de junho.

“Em relação ao ano passado, quando realizamos a mesma pesquisa, a diferença da intenção de uso do cartão de crédito para o Pix era de 45 p.p., com cartão escolhido por 64% dos entrevistados e Pix foi mencionado apenas por 19%”, afirma Ignácio Estivariz, vice-presidente de banco digital do Mercado Pago no Brasil. “Enxergamos uma evolução muito grande na intenção de uso do meio de pagamento instantâneo que pode ser motivada por existirem muitas campanhas de descontos para quem pagar via Pix, diante do baixo custo que esse meio de pagamento tem para a operação do vendedor”, comenta.

A pesquisa foi realizada entre os dias 19 e 23 de abril, com 1.600 usuários do Mercado Pago, e os usuários podiam escolher mais de uma resposta para eleger o meio de pagamento, porém cartão de débito, BNPL - crediário digital, boleto e dinheiro foram escolhidos por uma porcentagem inferior a 2%. A maioria dos respondentes tem entre 18 a 29 anos (52%) e o restante (48%) tem a partir de 30 anos ou mais, segundo a pesquisa.

Em Salvador, o negócio para agradar os pombinhos segue a todo vapor. Cynthia Paixão, de 38 anos, empreendedora soteropolitana e gestora da Afrocentrado, loja localizada no Shopping Bela Vista em Salvador, lança a campanha AfroLove, com uma variedade de produtos e serviços e opções de presente para o Dia dos Namorados, voltadas para casais afrocentrados.

Segundo ela, a valorização de pessoas negras não é somente para seu público, mas também para os 100 empreendedores negros que compõem sua loja colaborativa, com produtos e campanhas que reconhecem e celebram a diversidade, permitindo que pessoas negras se sintam vistas e valorizadas.

“Nosso público já busca produtos com essa identidade, com essa referência africana, com essa estética. Seja roupa, acessórios, bolsas ou mochilas. Então, buscamos sempre enfatizar para os empreendedores a importância de destacar, dentro da loja, essa necessidade do público por produtos afrocentrados”, conta.

Segundo uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a previsão para o Dia dos Namorados é que o varejo movimente cerca de R$ 2,59 bilhões em vendas, apresentando um crescimento de 5,6% em relação à mesma data de 2023.

