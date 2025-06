3 ideias para celebrar o Dia dos Namorados em casa sem gastar muito

A TARDE conversou com três duplas que moram em Salvador - Foto: Ilustrativa | Freepik

Ficar juntos. Esse é o plano dos casais que pretendem aproveitar o Dia dos Namorados para renovar os votos de afeto e celebrar o amor com os mais diversos rituais. A TARDE conversou com três duplas que moram em Salvador para saber quais são os planos para a data comemorativa e quais são as dicas para aqueles que pretendem fazer do dia 12 de junho uma ocasião ainda mais especial. Pegue a taça, acenda a vela e inspire-se.

Vinho, risoto e fotos antigas

Maria Clara Lauton e o fotógrafo Raoni Libório | Foto: Arquivo pessoal

Na casa da influenciadora Maria Clara Lauton e do fotógrafo Raoni Libório, o Dia dos Namorados é um evento culinário com direito à trilha sonora, vinho e risoto, um dos pratos preferidos do casal. “A gente gosta muito de comemorar em casa, cozinhando”, conta Maria Clara.

Desde que reformaram o apartamento onde moram, a cozinha ficou integrada à sala e fazer pratos a dois virou um ritual de casal. “É o coração da casa", diz ela, se referindo ao cômodo. "A gente curte tudo: escolher a receita, colocar uma música e deixar um filme pronto na televisão".

O risoto testado e aprovado foi uma dica de uma amiga e é uma receita que, para ficar gostosa, conta com a parceria dos dois membros do casal. “Dá um pouco de trabalho, mas a gente vai se ajudando: um cozinha, o outro corta o tempero", explica a influenciadora.

Maria Clara e Raoni estão juntos há 10 anos e viveram muitas fases: da época de estágio e faculdade até a construção do primeiro lar. Ela conta que até mesmo a prática na cozinha foi uma ação aprendida a dois. "Juntos, crescemos como pessoas e como casal", diz. "E nem sempre estamos na mesma sintonia, mas é isso: conversar, se entender, respeitar o tempo do outro".

Os dois se conheceram em uma corrida – a única da vida de Maria Clara. O reencontro se deu pelas redes sociais com a ajuda de um amigo em comum. Para o Dia dos Namorados deste ano, o plano é manter a tradição de fazer um prato juntos.

Além do preparo, Maria Clara também sugere aos casais que vejam fotos antigas e se lembrem da história juntos. "Mesmo sendo uma data comercial, é bom não esquecer porque estamos juntos”.

Dia dos Namorados com treino

O casal de advogados baianos Tácio Boaventura e Caren Leal | Foto: Arquivo pessoal

Para o casal de advogados baianos Tácio Boaventura e Caren Leal, o romantismo vem acompanhado de endorfina. Os namorados não deixam a rotina saudável de lado nem em dias de comemoração. “Treinar já era hábito pra nós antes de nos conhecermos, então manter isso na vida a dois é natural”, diz Tácio. Mesmo quando a data cai em um dia útil, como neste ano, o treino segue firme. “Fica até mais fácil manter a rotina”, garante.

Os dois gostam de malhar juntos e costumam fazer dupla nos treinos de CrossFit. Mas, o advogado diz que a parceria entre os dois abraça a liberdade de cada um. “Tem dias que treinamos juntos, outros cada um faz sua atividade. O importante é que os nossos gostos se encontram na maioria das vezes”, diz Tácio que conheceu Caren no trabalho, há três anos.

A parceria nos treinos contribui para que o casal fortaleça vínculos com amigos compartilhados e desenvolva interesses em comum. Sobre o planejamento alimentar de cada um, nada de rigidez. “Nessas datas especiais, a gente se permite", comenta. "Treinamos tanto que merecemos essa liberdade”.

Casal ensina fórmula do amor à distância

Felipe Jacobina e Matheus Buranelli vão passar Dia dos Namorados à distância | Foto: Arquivo pessoal

O relacionamento entre o arquiteto Felipe Jacobina e o jornalista Matheus Buranelli segue o modelo intermunicipal — um em Salvador e o outro em Alagoinhas. A distância não é um obstáculo na hora de comemorar o Dia dos Namorados. “Estamos planejando uma comemoração dupla: uma aqui, outra lá”, diz Felipe.

O casal, que está junto há seis anos, se conheceu na faculdade e já viveu períodos de distância antes. A pandemia de Covid-19, de 2020 a 2022, foi o primeiro teste de separação. "Nessa época, eu mandei uma cesta de café da manhã surpresa para ele para comemorar o Dia dos Namorados", lembra Matheus. Atualmente, o casal se encontra uma vez por mês.

Felipe explica que as comemorações não seguem um ritual. Quando estão juntos, preferem a tranquilidade do quarto, com um filme na televisão e uma comida entregue pelo delivery. "Restaurante cheio não é para a gente", diz Felipe. Para o casal, o segredo para a manutenção do namoro, mesmo com a distância, é o diálogo. “Quando estamos juntos, cada momento vira ouro", comenta Matheus.

3 ideias para celebrar o Dia dos Namorados em casa sem gastar muito