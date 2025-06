Pelourinho recebe show gratuito no Dia dos Namorados

Largo Tereza Batista será palco de um show gratuito - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

O Dia dos Namorados em Salvador terá um toque especial no Pelourinho. No dia 12 de junho, a partir das 21h, o Largo Tereza Batista será palco de um show gratuito que convida casais e amantes da música popular a celebrarem a data em clima de romance e festa junina.

A apresentação será comandada pela cantora e compositora baiana Marcela Bellas, que preparou um repertório pensado especialmente para a ocasião. A proposta é reunir músicas que falam de amor com ritmos tradicionais do Nordeste e da Bahia, promovendo uma noite dançante e cheia de identidade cultural. No palco, a artista promete conduzir o público por uma viagem sonora que vai do arrocha ao xote, passando por bolero, forró e lambada.

No setlist, estarão presentes faixas autorais como 'Chega de chorar de amor', um dos destaques de sua carreira, além de releituras de clássicos que marcaram gerações, como 'Gostoso Demais', de Dominguinhos, e 'Lambamor', sucesso da banda franco-brasileira Kaoma.

Quem é Marcela Bellas?

Além de cantora, Marcela Bellas é compositora e produtora musical, com uma trajetória marcada pela experimentação entre diferentes vertentes da música popular brasileira. Desde que lançou seu primeiro álbum, 'Será que Caetano vai gostar?', em 2009, ela vem construindo uma carreira autoral sólida. Seus projetos mais recentes incluem o álbum 'Beat Bolero' (2020) e o EP 'Gregório – Poesia Barroca e Música Baiana' (2021).

Marcela também já teve músicas gravadas por artistas como Saulo e Adelmo Casé. Foi jurada do Festival de Música Educadora FM e, recentemente, homenageada pelo evento 'Vitrine – Focus Brasil New York', que reconheceu sua contribuição artística com o projeto 'Gregório'.