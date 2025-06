Heitor Costa rompe o silêncio após ser acusado de “roubar” música

Heitor Costa rompeu o silêncio - Foto: Divulgação

O cantor de arrocha Heitor Costa rompeu o silêncio após se envolver em uma das principais polêmicas do cenário musical brasileiro dos últimos dias. Na quarta-feira, 4, ele foi acusado por Matheus Aleixo, da dupla com Kauan, de gravar a música ‘Nossa Praia É Amar’ sem autorização dos autores.

Nessa quinta, 5, o artista se pronunciou por meio dos stories de seu Instagram. No vídeo, ele pediu desculpas à dupla sertaneja e aos compositores da música. “Estou vindo aqui nos stories, primeiramente, para pedir desculpas ao Matheus, e Kauan e a todos os compositores da música ‘Nossa Praia É Amar’ — uma música maravilhosa, um grande ícone da carreira de Matheus & Kauan”, iniciou o cantor.

Recentemente, eu fiz uma interpretação dessa canção e, infelizmente, não sabia que eu juntamente com o meu escritório acabamos subindo essa música nas plataformas digitais sem liberação. Heitor Costa - cantor

Heitor explicou que sempre busca regularizar o uso das músicas que interpreta, mas que, neste caso específico, houve uma falha. “Desde o meu pipocão em 2023, todas as músicas que subo nas plataformas têm a devida liberação. Mas, acreditem, a única que não teve foi justamente ‘Nossa Praia É Amar’. E aí, deu no que deu. Eu realmente não sabia e, inclusive, questionei algumas coisas internamente”, continuou.

Por fim, o cantor pediu desculpas públicas a todos os envolvidos. “Por isso, quero pedir perdão ao Matheus, em nome do HC, em nome do meu escritório, ao Kauan e a todos que se sentiram ofendidos com essa situação. Me perdoem de verdade”, finalizou.

Relembre a polêmica

O cantor Heitor Costa foi acusado pelo sertanejo Matheus de gravar uma música dele sem autorização. Em vídeos publicados nos stories do Instagram, nessa quarta-feira, 4, Matheus fez um desabafo sobre o assunto.

“Gente, estou aqui para falar de um assunto chato e delicado. Pensei em nem fazer esse vídeo, mas eu acho necessário para fazer justiça, em nome de todos os compositores também, que passam e vivem isso diariamente. Uma música minha, composição minha, que eu gravei junto com o Kauan, foi recentemente gravada e está sendo amplamente usada nas redes sociais, em vídeos virais, em várias plataformas digitais, e está sendo feito dessa forma sem pedir autorização, sem conversar comigo, sem falar com a minha equipe”, iniciou Matheus.

Na gravação, ele enfatizou que a música é uma composição dele. “Não é só uma melodia jogada ao vento. Tem a ver com sentimento, com trabalho e com história. Eu fico muito triste em ver um colega de profissão usar de algo tão íntimo, feito com tanto cuidado, como se fosse dele, sem procurar a gente para ver a possibilidade de gravar”, seguiu.

Matheus assina como compositor | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Segundo o cantor, não é só uma questão de justiça, “é um pouco de ética também”. “Espero que isso sirva de alerta para que esse tipo de atitude não se repita no nosso meio. Eu estou falando de pessoas muito talentosas, que não precisam necessariamente disso. A música merece mais respeito, os compositores têm um trabalho muito suado. É bom colocar a mão na consciência, vocês não precisam disso, vocês têm muito talento”, pontuou.

Na sequência, Matheus ressaltou que essa é uma situação que se repete. “Gente, eu não estou falando sobre a música em si, eu estou usando essa música como exemplo, mas o que me pega, não é a pessoa gravar ou deixar de gravar, porque talvez se ele pedisse, eu até liberaria a música. A história foi feita. Não é sobre isso, eu estou falando sobre atitudes que não são legais, de a pessoa se apropriar de algo que não é dele. Isso pra mim tem outro nome”, ressaltou.

“Só para deixar claro, eu gosto de todos eles como artistas. Só que eu estaria indo totalmente contra tudo que eu acredito na música se eu não me posicionasse dessa forma, até porque todos os dias as pessoas me mandam”, continuou no desabafo.

[...] Esses artistas aproveitam o hype da música e gravam em cima. Não sei o que eles pensam. O escritório também deveriam se pronunciar contra isso, mas não tem acontecido. Matheus Aleixo - cantor

Além de Heitor Costa, Thiago Aquino, Adryan Lima, Henry Freitas e Mikael Santos também gravaram a música ‘Nossa Praia é Amar’.

Bate-boca

Em meio à repercussão da polêmica, Heitor Costa decidiu entrar em contato com Matheus através do direct do Instagram. Tanto o cantor de arrocha, quanto o sertanejo publicaram partes da conversa nos stories. O primeiro publicou e apagou logo em seguida, já o segundo expôs o diálogo no close friends.

Na conversa, Heitor mandou áudios dizendo que achou “totalmente desnecessária” a atitude do Matheus de expôr a situação. “Eu achei totalmente desnecessário da sua parte, mas entendo. Eu acho, não tenho certeza, que o escritório, que é o Sua Música, pegou a liberação da música. Caso não tenha pegado a liberação, você pode entrar na Justiça e alegar que a gente roubou a sua música, e aí você ganha na justiça”, disse o cantor.

Heitor seguiu: “A gente, que é do arrocha, pega a música de vocês e estoura aqui na nossa região. Você sabe o tamanho do arrocha na nossa região. Mas aí você me diz, qual a culpa que eu tenho. Você que compôs a música? Eu realmente não sei, eu sou o intérprete. Eu tenho um escritório por trás. Eu acho que, pelo seu tamanho, não deveria vir a público e explanar um negócio desse”.

Ainda na conversa, Matheus falou que “contra fatos não tem argumentos”. “Não é a primeira vez que faz isso, gravou vária outras minhas! Nenhum autor autorizou! Você está sendo leigo demais falando assim. Não sabe o esforço que fazemos pra tudo acontecer. Pense nas atitudes, irmão. Vou pedir para derrubarem a música, mas te digo, se tivesse me pedido, antes, não haveria problemas. Pode ter certeza”, afirmou.

Veja a conversa:

Ainda nos stories, o sertanejo ironizou: “Minha cara quando eu vejo cantores gravando músicas do M&K sem autorização!”.

Sertanejo ironizou | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Fãs de Heitor Costa atacam Matheus

Matheus aproveitou para expor também os ataques que ele passou a receber dos fãs de Heitor Costa.