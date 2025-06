Dia dos Namorados é certo vender dobrado

- Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

As chances de um bom resultado de vendas no Comércio de Salvador, no Dia dos Namorados, obedecem rigorosamente a um critério pautado na mais rigorosa lição de aritmética. O consumo é duplo, com a oferta mútua de presentes, logo, a expectativa de movimentação de recursos também dobra.

O raciocínio é do presidente do Sindilojas, Paulo Mota, adivinhando o oráculo do varejo um patamar acima de 20% para o crescimento das vendas, somente no dia 12, sem contar as projeções para os dias 19 e 24, quando os comerciários poderão ser convocados para o trabalho, de acordo com convenção firmada entre os sindicatos patronal e de empregados.

Entre os itens mais cotados, estão flores, bijuteria, calçadas, bolsas e confecções em geral, com estimativa, em média, de um investimento de 300 reais por cabeça para declarações de amor ou xavecos diversos em forma de presentes.

Paulo Mota recomenda rapidez de reflexos, como se pede a um bom goleiro, quando o comerciante perceber a dificuldade de vencer a concorrência, sugerindo, nestes momentos decisivos, a única tática possível:

– Quem mais ofertar descontos, leva vantagem de maneira significativa – sugere o experiente comerciante e dirigente dos empresários lojistas.

Recomenda cautela o presidente do Sindilojas, mantendo o lojista o foco no ponto de equilíbrio, visando a ultrapassagem das despesas tendo como meta uma boa margem de lucro.

A estimativa de movimento no comércio para o restante do mês está proporcionalmente relacionada aos planos do consumidor para os investimentos nas festas juninas, tendo como auge o São João.

“Estou te dizendo, olhando bem nos

seus olhos (...) A extrema-direita não voltará a governar esse país, sobretudo com discurso negacionista, mentiroso, muitas vezes até canalha”

Lula, presidente, em entrevista concedida à imprensa ontem em Paris, sobre as eleições presidenciais de 2026

Inserção de imigrantes

Acontece no próximo sábado a oficina “inserção dos imigrantes no mercado de trabalho no Brasil". O evento terá lugar na sala de reuniões do Centro Empresarial Iguatemi, ao lado do Shopping da Bahia. As inscrições podem ser realizadas no whats 71 99136-0643, dirigindo o texto do pedido à Sara Regina Gansohr, informando nome completo. Os inscritos recebem também por meio virtual a programação completa dos dois turnos, destacando-se como objetos gerais a aquisição de conhecimento e o fortalecimento da rede articulada para as conspirações cotidianas de quem chega e de quem acolhe.

POUCAS & BOAS

Larissa Mello e Manim são as principais atrações de hoje dos festejos juninos de Baianópolis, que segue a tradição de abrir a temporada das festas juninas na região. Entre as atrações do São João 2025, estiveram grandes nomes, além dos supracitados: Tayrone, Thiago Aquino e Denis Baião de 2. Realizada pela Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer, Turismo e Juventude do município, o evento contou com diversos apoios e foi aberto na última sexta-feira, atraindo foliões juninos de diversas cidades do oeste baiano, além do apoio da Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur), do Governo do Estado da Bahia.

O estacionamento do Hospital Miriam Borges, em Luís Eduardo Magalhães, recebe a partir de amanhã a carreta da Fundação Hemoba, que promove a campanha de doação de sangue e cadastro de medula óssea ‘Doar Faz Bem’ até a próxima quinta-feira. Com distribuição de 100 fichas por dia a partir das 8h30, a iniciativa tem parceria da Secretaria Municipal de Saúde.

Em Itabuna começa amanhã a 15ª Conferência Municipal de Assistência Social com o tema ‘Reconstrução do SUAS: O SUAS que temos e o SUAS que queremos’. Até terça-feira o evento vai agitar o Centro de Cultura Adonias Filho, com a participação representantes da sociedade civil, poder público, trabalhadores do setor e usuários. A organização é da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps), e do Conselho Municipal de Assistência Social de Itabuna (Cmas).