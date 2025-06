Quina de São João 2025 promete prêmio recorde de R$ 230 milhões

Quina de São João funciona com as mesmas regras da Quina regular - Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil / Perfil Brasil

A sorte vai bater à porta de muitos brasileiros no dia 28 de junho, quando será realizado o sorteio especial da Quina de São João 2025. Nesta edição, o concurso 6760 da Caixa Econômica Federal oferece um prêmio estimado em impressionantes R$ 230 milhões — valor que pode crescer até a data do sorteio.

As apostas começaram em 19 de maio e podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, uma hora antes da extração, marcada para as 20h de um sábado, como já é tradição. A cerimônia será transmitida ao vivo pelos canais oficiais da Caixa no YouTube e Facebook.

Este será o 15º sorteio da Quina de São João, uma loteria especial que teve sua primeira edição em 2011 e sempre acontece por volta do dia 24 de junho, celebrando as festividades juninas.

A Quina de São João funciona com as mesmas regras da Quina regular. Para concorrer, o apostador deve marcar entre 5 e 15 dezenas no volante específico da edição junina, que conta com 80 números disponíveis. O valor da aposta varia de acordo com a quantidade de dezenas selecionadas: o mínimo, com cinco números, custa R$ 2,50; já a aposta máxima, com 15 números, chega a R$ 7.507,50.