São João: esquema de segurança contempla mais de 200 municípios

Serão instaladas 1.500 câmeras de monitoramento - Foto: Bruno Dias/Ag. A Tarde

O secretário de Segurança Pública do Estado, Marcelo Werner, detalhou na manhã desta quinta-feira, 12, a grandiosidade do esquema de segurança da "Operação São João 2025", que acontecerá em mais de 200 municípios. Além disso, ele destacou o papel da Bahia como referência nacional na organização de grandes eventos.

“A ação acontecerá em 281 municípios, todos eles já catalogados, sendo 269 no interior e 12 com a capital e região metropolitana. Inclusive, as festas que ocorrerão em Salvador, em especial no Parque de Exposição, no Pelourinho, em Paripe e em Periperi. Então, a gente tem um número aí bem considerável de municípios baianos que farão festa e contarão com apoio da segurança pública para a sua realização”, afirmou Werner.

“A Bahia já é referência por si só em grandes eventos. Não existe um estado da Federação que realize tantos grandes eventos por tanto tempo como a Bahia. Seja em relação ao verão, seja em relação ao São João, seja em relação às micaretas, às padroeiras. Tudo isso exige muito do nosso pessoal e, logicamente, por isso a gente é referência. Isso também nos dá uma responsabilidade, um desafio de cada ano inovar, de cada ano buscar a melhora, de cada ano reduzir os nossos índices”, completou Marcelo Werner.

Entre os destaques da operação está a instalação de 1.500 câmeras de monitoramento, sendo 500 delas com tecnologia de reconhecimento facial, que segundo Werner, tem demonstrado resultados expressivos no combate à criminalidade.

“Nós trazemos o maior número de câmeras já instalados nos circuitos do São João. São 1.500 câmeras empregadas, 500 dessas câmeras, ou seja, um terço, são de reconhecimento facial. [...] Já estamos com quase 1.060 pessoas presas somente esse ano. Para vocês terem ideia de quanto isso é significativo: o ano passado todo nós tivemos 1.130 pessoas presas. Então, nem fechamos a metade do ano e nossa perspectiva já é de igualar a quantidade de pessoas alcançadas pelo reconhecimento facial em 2024.”, disse o secretário.

Werner destacou que o sistema de reconhecimento será utilizado tanto para identificar pessoas foragidas da Justiça, quanto para localização de desaparecidos e controle de público permitindo o redimensionamento das forças de segurança em tempo real. A estrutura também contará com rádios de última geração (LDT), uso de plataformas móveis de observação, e centrais de comando e controle nas áreas de maior concentração de público.