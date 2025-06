Sebrae aparece como a quarta marca mais valiosa do Brasil

Sebrae é quarta marca mais valiosa do país - Foto: Divulgação

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) apareceu como a quarta marca mais valiosa do país em 2025, de acordo com o levantamento realizado pelo Instituto Ipsos. Segundo a pesquisa, a empresa atingiu o valor de R$ 33,9 bilhões.

O 'Valor de Marca Sebrae 2025' ouviu 6 mil (seis mil) Microempreendedores Individuais (MEI) e proprietários de Micro e Pequenas Empresas (MPE), entre janeiro e fevereiro deste ano.

O estudo adotou a seguinte metodologia: quatro etapas divididas em diagnóstico inicial, pesquisa com clientes, análise financeira e relatório final. O levantamento avaliou aspectos ligados ao impacto do Sebrae no desempenho dos seus negócios.

Superintendente do Sebrae Bahia, Jorge Khoury, destacou o reconhecimento na pesquisa.

“Esse resultado reflete a confiança que os empreendedores depositam no Sebrae. Aqui na Bahia, temos atuado fortemente para apoiar os pequenos negócios com orientação, capacitação, estímulo à inovação e melhoria do ambiente de negócios, o que se traduz em mais competitividade e geração de renda”, disse.

Décio Lima, presidente do Sebrae Nacional, reforçou o papel na geração de lucros dos microempreendedores. “É indiscutível o papel do Sebrae na geração de lucros dos MEI e MPE. Esse resultado reforça o relacionamento próximo e sólido que construímos com os empreendedores, visando a entrega de valor e o sucesso dos pequenos negócios", afirmou.

Sebrae

Fundado em 1972, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) tem como principal missão auxiliar e qualificar os empreendedores e na criação de novos negócios no país, por meio de cursos e consultorias.