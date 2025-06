Jorge Khoury recebe título de cidadão na Câmara de Feira de Santana

Jorge Khoury, superintendente do Sebrae Bahia - Foto: Marcus Maia / ML Comunicação / Agência Sebrae

O superintendente do Sebrae Bahia, Jorge Khoury, foi homenageado durante sessão solene ocorrida na noite da quinta-feira, 5, na Câmara Municipal de Feira de Santana.

O evento reuniu dirigentes e lideranças do Sebrae, além de autoridades locais, para celebrar a trajetória pública de Khoury e suas contribuições ao desenvolvimento da Bahia.

“Recebo com imensa honra e gratidão o título de Cidadão Feirense. Feira de Santana é uma cidade de grande relevância econômica para a Bahia, onde o Sebrae tem também uma atuação expressiva. Nossa missão é apoiar o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios, e aqui temos fortalecido parcerias, capacitado empreendedores e promovido a inovação junto às micro e pequenas empresas", pontuou Khoury.

"Essa homenagem me emociona e, ao mesmo tempo, reforça meu compromisso pessoal e institucional com o progresso de Feira de Santana e com o empreendedorismo baiano”, celebrou o superintendente.

Jorge Khoury é engenheiro civil com ampla experiência na gestão pública, ex-prefeito de Juazeiro, ex-presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB) e exerceu o mandato de deputado federal por cinco vezes.

Ele também ocupou os cargos de secretário estadual de Indústria, Comércio e Mineração e comandou a pasta de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Desde 2017, Jorge Khoury está à frente do Sebrae Bahia.