Quer ficar milionário? Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 90 milhões nesta quinta

Aposta mais simples, com seis números, custa R$ 5 e oferece uma chance em 50 milhões de conquistar o prêmio - Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil

O prêmio principal da Mega-Sena voltou a acumular e promete agitar os apostadores nesta quinta-feira, 12. O concurso 2.875 deve pagar cerca de R$ 90 milhões para quem acertar as seis dezenas, de acordo com estimativas da Caixa Econômica Federal. O sorteio será realizado às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Na última edição, de número 2.874, realizada na terça-feira, 10, nenhum jogador cravou a sequência principal, fazendo o prêmio subir de R$ 61 milhões para os atuais R$ 90 milhões. As dezenas sorteadas foram: 04 – 05 – 09 – 17 – 49 – 53.

Apesar disso, 133 apostas chegaram bem perto com cinco acertos e levaram R$ 29.299,33 cada. Já outros 9.080 bilhetes acertaram quatro dezenas, garantindo prêmios de R$ 613,09.

Como participar do próximo sorteio

Os interessados têm até as 19h do dia do sorteio para registrar suas apostas. É possível jogar presencialmente nas casas lotéricas credenciadas ou online, pelo site ou aplicativo das Loterias Caixa. Para utilizar os canais digitais, é necessário fazer login com CPF e senha e pagar via cartão de crédito, com valor mínimo de compra de R$ 30.

A aposta mais simples, com seis números, custa R$ 5 e oferece uma chance em 50 milhões de conquistar o prêmio máximo. Já os que quiserem aumentar as possibilidades podem selecionar até 20 dezenas — nesse caso, o valor da aposta ultrapassa R$ 193 mil, mas as chances de vitória crescem significativamente.

E se eu ganhar?

Caso um único apostador leve os R$ 90 milhões e decida investir o montante na poupança, o rendimento no primeiro mês pode ultrapassar os R$ 600 mil, considerando a Selic atual em 14,75% ao ano.