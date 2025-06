Operação combate comunicação ilegal de PMs presos na RMS

Terceira fase da Operação foi deflagrada nesta sexta-feira, dia 13 - Foto: Divulgação - MP/BA

Policiais militares presos viraram alvo da terceira fase da ‘Operação Bastilha’, deflagrada na manhã desta sexta-feira, 13, para bloquear a possibilidade de qualquer comunicação ilegal nas unidades prisionais da Coordenação de Custódia Provisória, em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, onde há 61 PMs presos.

Segundo o Ministério Público da Bahia (MPBA), a operação aprofunda medidas de controle e fiscalização nas unidades de custódia provisória da Polícia Militar, com o objetivo de coibir a entrada e a utilização de objetos ilícitos por internos, incluindo itens que possam comprometer a segurança institucional, a integridade dos processos judiciais e a ordem pública.

Para a operação, o MPBA conta com a parceria com a Corregedoria da Polícia Militar, a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), por meio da Polícia Penal, com o apoio do Batalhão de Choque da PMBA.

A operação foi coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco), pelo Grupo de Atuação Especial de Execução Penal (Gaep) e pelo Grupo de Atuação Especial Operacional de Segurança Pública (Geosp), com o apoio da 9ª Promotoria de Justiça de Lauro de Freitas.

Iniciada em agosto de 2024, a ‘Bastilha’ integra uma estratégia mais ampla de aprimoramento da segurança institucional e do sistema penitenciário baiano, reforçando a atuação preventiva e coordenada dos órgãos públicos na manutenção da legalidade e do funcionamento adequado das instituições de custódia.