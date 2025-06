Polícia mira integrantes de facção que mataram músicos do Malê Debalê

Armas, munições e drogas serão alvos das buscas realizadas em imóveis na área - Foto: Divulgação | Ascom PC-BA

Foi deflagrada na manhã desta sexta-feira, 13, pela Polícia Civil, a megaoperação Capitães de Areia, cujo objetivo é desarticular uma facção criminosa que atua na Região Metropolitana de Salvador (RMS) e teve participação na morte dos irmãos percussionistas do grupo Malê Debalê, Gustavo Natividade, de 15 anos, e Daniel Natividade dos Santos, de 21, assassinados em outubro de 2024.

Ações para o cumprimento de mandados judiciais são coordenadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e pela 4ª Delegacia de Homicídios de Camaçari. A Megaoperação tem como base um inquérito policial que identificou a utilização de uma comunidade como ponto estratégico para apoio logístico, refúgio e armazenamento de armas e entorpecentes.

Outro crime que é investigado é o assassinato de Victor Guilherme Pereira de Souza, ocorrido na madrugada de 17 de abril, na região de Galo Assanhado, em Areias. A vítima foi executada em uma ação coordenada por cerca de vinte homens armados. O caso está relacionado à disputa entre grupos criminosos pelo domínio do tráfico de drogas na região.

As investigações apontam ainda que os envolvidos contam com apoio de integrantes de outras localidades, o que reforça a estrutura bélica do grupo e a tentativa de consolidação territorial. Armas, munições e drogas serão alvos das buscas realizadas em imóveis na área.

A Operação Capitães de Areia tem as participações dos Departamentos de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco-LD), de Polícia Metropolitana (Depom), de Inteligência Policial (DIP), de Polícia do Interior (Depin), Especializado de Investigações Criminais (Deic), Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) e a Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core), além do apoio do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e da 59ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) e Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) da CIPM.