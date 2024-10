Músico do Malê executado não queria ir para excursão: "Foi insistência"

Enterro aconteceu na tarde desta quarta-feira, no Cemitério Municipal de Itapuã - Foto: João Grassi | Portal Massa!

Gustavo Natividade, o irmão mais novo que morreu durante uma excursão para Arembepe, não queria participar da viagem. O jovem só decidiu ir para cuidar do irmão Daniel, também morto durante ação criminosa.

A revelação foi feita pelo primo dos irmão, Reinaldo Natividade, em entrevista ao Portal A TARDE durante o sepultamento dois dois, que aconteceu na tarde desta quarta-feira, 9, no Cemitério Municipal de Itapuã.

"Houve relatos de familiares de que o Gustavo chegou a desistir porque não queria ir, mas, por conta do irmão, por ele insistir, ele decidiu ir acompanha-lo. Os dois eram meninos extraordinários, sempre alegres, com sonhos, e não tinham nada a ver com o [tráfico]", disse.

Reinaldo conta ainda que também iria para excursão, mas não foi ao passeio por conta de seu filho. "Eu também participaria do passeio, mas como eu aguardava meu filho chegar e não conseguia entrar em contato com ele, foi complicado", comentou Reinaldo.

Relembre o caso



Gustavo e Daniel Natividade estavam participando de um passeio na tarde desta segunda-feira, 7, no Emissário de Arembepe, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador, quando foram alvejados por traficantes.

Os irmãos morreram na hora, enquanto outras duas pessoas foram baleadas, mas foram encaminhadas a UPA de Monte Gordo e sobreviveram.

De acordo com informações, o ataque aconteceu porque Daniel e Gustavo tiraram fotos fazendo um gesto que supostamente fazia alusão à facção Bonde do Maluco (BDM), enquanto a região do Emissário de Arembepe é controlada pela facção Comando Vermelho (CV).

*Repórter do Portal MASSA!