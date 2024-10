Músicos mortos em ataque na Bahia são enterrados nesta quarta

09/10/2024 às 14:49 | Autor: Da Redação, com informações de João Grassi | Portal Massa!

Os irmãos Daniel Natividade e Gustavo Natividade - Foto: Reprodução | Instagram

Os irmãos Daniel Natividade, 24, e Gustavo Natividade, 15, mortos em um ataque a tiros enquanto passeavam em Arembepe, na região de Camaçari, no último domingo, 7, foram enterrados na tarde desta quarta-feira, 9, no Cemitério de Itapuã, em Salvador.

A cerimônia contou com a presença de familiares, amigos e colegas do grupo afro Malê Debalê. Os irmãos eram percussionistas do grupo Malê Debalê e integravam o projeto social Malezinho. O Grupo emitiu uma nota de pesar nas redes sociais.

>> Mãe de músicos do Malê Debalê sofre princípio de AVC após tragédia

Na cerimônia, Daniela Natividade, mãe das vítimas, passou mal e desmaiou. A irmã deles, Lidiane Natividade, também precisou ser acudida pelos presentes.

Ao Grupo A TARDE, o presidente do bloco afro também revelou que a entidade planeja realizar um ato simbólico para honrar a memória dos jovens vítimas do violento ataque.

Relatos dão conta de que os alvos do ataque teriam feito um sinal de referência a uma facção criminosa rival da que atua na localidade, o que teria motivado a ação.

A 4ª Delegacia de Homicídios de Camaçari investiga o caso.