Mãe de músicos do Malê Debalê sofre princípio de AVC após tragédia

Músicos foram assassinados em Arempebe - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A dor pela perda de seus filhos levou a mãe dos irmãos Gustavo Natividade, de 15 anos, e Daniel Natividade dos Santos, de 24, a sofrer um princípio de acidente vascular cerebral (AVC). Os jovens, integrantes do bloco afro Malê Debalê, foram assassinados em um ataque a tiros enquanto passeavam em Arembepe, na região de Camaçari, no último domingo, 7.

Cláudio Araújo, presidente do Malê Debalê, falou sobre o estado delicado da mãe durante uma entrevista exclusiva ao Portal MASSA!. “Ela não está bem, parece que teve outro princípio de acidente vascular cerebral. Não consegue falar, está sem voz. Não é fácil para uma mãe perder dois filhos em uma catástrofe dessa”, declarou Araújo.

O presidente do bloco afro também revelou que a entidade planeja realizar um ato simbólico para honrar a memória dos jovens vítimas do violento ataque. “Vamos fazer isso depois que os corpos forem enterrados em Salvador. Iremos realizar um ato em memória deles, e não só em memória, mas para que as pessoas ligadas [a esse tipo de ação] interrompam esse tipo de pensamento. Acredito que quem faz isso deve ter pais e não quer vê-los na mesma situação”, afirmou.

Em meio à tragédia, Cláudio Araújo fez um apelo ao poder público, destacando a necessidade de medidas mais efetivas para combater a crescente criminalidade que tem como principais vítimas os jovens. “Isso está acontecendo de forma desenfreada, e o poder público precisa se manifestar. Não é possível que a gente não possa ir a um rio ou a uma praia tomar banho. Não pode ser assim”, desabafou.