Projeto promove workshops gratuitos sobre cultura afro em Salvador

Projeto propõe o fortalecimento da consciência racial a partir de espaços de integração e valorização da cultura afro-brasileira - Foto: Divulgação

Lançado pelo Coletivo Negritude Sussuarana em parceria com diversas instituições, o projeto Afrocultura irá promover workshops e oficinas gratuitas em promoção ao diálogo sobre cidadania, equidade racial e direitos humanos.

No total quatro workshops serão oferecidos, com as temáticas de capoeira, percussão, estética negra e dança afro. Oficinas sobre temas como equidade racial e de gênero e direitos humanos também serão ofertadas.

Com a proposta de compartilhar conhecimentos e fortalecer a consciência racial, a iniciativa se propõe a criar um espaço de integração e valorização da cultura negra não apenas em Sussuarana, mas também em outras comunidades de Salvador.

A iniciativa é voltada para a valorização da cultura afro-brasileira em Salvador e acontece entre os meses de outubro e novembro deste ano.

As inscrições são voltadas para pessoas de todas as idades e podem ser feitas presencialmente no CENPAH, na Rua Albino Fernandes, 59 C, no Novo Horizonte, Sussuarana, ou on-line pelo perfil do Instagram @negritudesussuarana.