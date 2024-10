Outubro Rosa: Oncoclínicas e CAM promovem ações de conscientização

Ações buscam aumentar o acesso ao diagnóstico - Foto: Freepik

A Oncoclínicas Bahia e o Grupo CAM estão promovendo diversas ações para promover a conscientização e a prevenção do câncer de mama, durante o Outubro Rosa . De acordo com estimativas do Instituto Nacional do Câncer (INCA), em 2024, a Bahia deve registrar cerca de 4.230 novos casos da doença.

Entre as iniciativas está a campanha “Meu Combustível Salva”, que, em parceria com a rede de postos Shell, visa arrecadar recursos para a doação de mamografias gratuitas para mulheres de 40 a 70 anos. Ao longo do mês de outubro, quem abastecer com gasolina V Power pelo aplicativo Shell Box estará contribuindo para a doação de mamografias, além de receber um desconto por litro abastecido.

Leia mais

>> Hospital Ortopédico baiano oferece programação do Dia das Crianças

>> Crise alérgica, virose ou gripe? Entenda como diferenciar os sintomas



Além disso, no dia 29 de outubro, será realizada uma oficina gratuita de beleza e automaquiagem, voltada para mulheres em diferentes fases de tratamento contra o câncer. O programa "De Bem com Você – a Beleza contra o câncer", parte de uma iniciativa internacional, oferece técnicas de automaquiagem para minimizar os efeitos dos tratamentos oncológicos, como a quimioterapia.

No dia 31 de outubro, será promovido um Talk Show com o tema "Vida após o Câncer: ampliando os olhares sobre o Outubro Rosa". O evento contará com a presença de especialistas e pacientes que compartilharão suas experiências e reflexões sobre a vida após o câncer.

Para incentivar hábitos saudáveis, que podem prevenir cerca de 30% dos casos de câncer, a Oncoclínicas e o Grupo CAM estão patrocinando a 3ª Corrida de Rua Yacht Clube, que ocorrerá no dia 20 de outubro, e a Expo Saúde Weekend, de 18 a 20 de outubro, em Lauro de Freitas. As ações visam promover a saúde, a prática de atividade física e uma alimentação equilibrada como formas de prevenção ao câncer de mama.

Essas ações buscam não apenas aumentar o acesso ao diagnóstico, mas também promover a conscientização sobre a importância da detecção precoce e da adoção de hábitos saudáveis para combater a doença.