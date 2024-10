Crise alérgica, virose ou gripe? Entenda como diferenciar os sintomas

É fundamental reconhecer se os sintomas são causados por uma infecção viral ou por uma reação alérgica - Foto: Divulgação | Freepik

A combinação de tempo seco e variações bruscas de temperatura leva a um aumento no número de pacientes nos hospitais, que buscam determinar se seus sintomas correspondem a uma gripe ou a uma crise alérgica. Entender as distinções entre essas duas condições é fundamental para assegurar um tratamento adequado e prevenir complicações, especialmente em crianças.

Em entrevista ao Portal A TARDE, Dr. Celso Granato, infectologista do Grupo Fleury, destaca que, embora gripes e crises alérgicas compartilhem alguns sintomas semelhantes, como coriza e tosse, eles têm causas distintas e requerem abordagens diferentes para tratamento.

“A importância de diferenciar não é só o tratamento que vai ser diferente, como toda orientação que for dada e todo prognóstico que a pessoa vai ter. Então, se é uma alergia, dependendo do grau da manifestação clínica, a pessoa pode simplesmente se afastar da substância e isso já vai resolver. Se é uma manifestação mais intensa, a pessoa pode até querer um hospital e tomar uma série de produtos”, explica.

O médico aponta que é fundamental reconhecer se os sintomas são causados por uma infecção viral ou por uma reação alérgica, pois os tratamentos são bastante diferentes. “Existem algumas viroses que têm tratamento específico, um antiviral, por exemplo. Então a duração vai depender do que você quiser e do tipo de virose”, completa.

De acordo com o especialista, a virose é o termo usado para qualquer doença causada por um vírus que afeta o corpo humano e pode se manifestar de várias formas. Nesse contexto, a gripe é um tipo de virose, mas a crise alérgica é distinta.

“Pode ser uma doença respiratória, pode ser alguns tipos de diarreia, pode ser uma doença na pele. Já a gripe é uma doença causada por um vírus chamado influenza ou então vírus da gripe. Alergia é um processo totalmente diferente, não é causada por um vírus, é uma reação que algumas pessoas podem ter frente a uma substância contra a qual elas têm alergia. A alergia acontece porque as pessoas geneticamente têm essa sensibilidade a alguns determinados tipos de produtos.”, descreve.

Causas



- Crise alérgica: causada por exposição a alérgenos como pólen, ácaros, pelos de animais e mofo.

- Virose: causada por qualquer tipo de vírus e é contagiosa, passando de pessoa para pessoa.

- Gripe: uma forma de virose causada pelo vírus influenza

Tratamento

- Crise alérgica: deve-se evitar alérgenos e fazer uso de anti-histamínicos.

- Virose: repouso, hidratação e medicamentos para aliviar febre e dor, além do uso de antivirais em alguns casos.

Sintomas

- Crise alérgica: coceira no nariz, olhos e garganta, além de coriza clara, espirros frequentes, olhos lacrimejantes e vermelhos.

- Virose: febre, dor de cabeça e no corpo, coriza, diarreia, pele irritada, tosse seca e fadiga intensa

- Gripe: febre, dor de cabeça e no corpo, coriza mais densa e por vezes amarelada ou esverdeada, tosse seca ou produtiva e fadiga intensa.

Duração dos sintomas

- Crise alérgica: os sintomas são persistentes e podem durar enquanto houver exposição a alérgenos.

- Virose: dura até duas semanas, a depender do tipo do vírus

- Gripe: dura de 7 a 10 dias e tendem a piorar no início, apresentando melhora gradualmente.

Fatores de risco

O infectologista explica que crianças e idosos acima de 60 anos são grupos etários mais suscetíveis à gripe, o que deve manter sempre um alerta para estas idades.

“As crianças não tiveram tempo pra ter tanta gripe durante a vida ou o velhinho que a imunidade já está cansada. Embora ele tenha tido várias gripes durante a vida, ele já não lembra mais da imunidade de todos aqueles que ele teve, ele já não consegue reagir com a mesma intensidade. Então nesses extremos de idade a tendência tende a ser mais intensa”, pontua o médico.

Ele destaca ainda os grupos de pessoas com doenças e condições de saúde que despertam preocupação. “Uma pessoa que é diabética, especialmente um diabetes mal controlado, tem a doença mais intensa. Se a pessoa fuma, se a pessoa tem uma doença no pulmão a tendência é a pessoa ter uma gripe mais intensa. Se a pessoa é hipertensa, a pessoa tende a ter então sintomas mais intensos. Criança desnutrida vai tender a ter uma doença mais intensa. Pessoas que tomam corticoides, pessoas que tomam outros imunossupressores, pessoas convivendo com HIV descontrolado, são pessoas que a gente sempre fica com uma preocupação maior”, comenta.

Distinguir entre gripes e crises alérgicas é crucial para garantir que cada condição receba o tratamento apropriado. Ao reconhecer os sinais e procurar orientação médica, os pacientes podem evitar complicações, uso de medicação inadequada e melhorar sua qualidade de vida.