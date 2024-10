Chorando a perda: amigos e familiares se despedem de músicos mortos

Enterro dos músicos aconteceu na tarde desta quarta-feira, 09. - Foto: João Grassi | Ag. A TARDE

Nesta quarta-feira (9), familiares e amigos se reuniram no cemitério de Itapuã para o enterro dos irmãos Daniel, 24, e Gustavo Natividade, 15. Os jovens foram assassinados a tiros na noite de segunda-feira (7) por traficantes, após serem flagrados em uma foto que supostamente mostrava um sinal de facção na área do Emissário de Arembepe, em Camaçari.

Agatha Oliveira, de 29 anos, amiga dos irmãos, que também trabalhavam no grupo Malê Debalê, comentou sobre o sentimento de luto e ressaltou que ambos eram muito queridos na comunidade onde moravam. "Horrível. O costume de ver eles todos os dias, não ver eles mais. É difícil", disse emocionada, em entrevista ao Portal MASSA!.

"Eles eram brincalhões, sempre ajudavam os próximos. Qualquer pessoa que pedia um favor, eles faziam sem reclamar. Vendiam acarajé com a avó e a mãe. Qualquer trabalho que tinha, eles se juntavam para fazer. Eram meninos do bem", acrescentou.

Agatha ainda revelou que estava programada para participar do passeio junto com os irmãos, mas desistiu após ser alertada por um sonho de uma pessoa. "Eu acabei não indo porque uma pessoa teve um sonho comigo, aí eu me 'esfriei' e não fui", contou.

Relembre o caso

Gustavo e Daniel Natividade estavam participando de um passeio no Emissário de Arembepe, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador, quando foram alvejados por traficantes.

Os irmãos morreram na hora, enquanto outras duas pessoas foram baleadas, mas foram encaminhadas a UPA de Monte Gordo e sobreviveram.

De acordo com informações, o ataque aconteceu porque Daniel e Gustavo tiraram fotos fazendo um gesto que supostamente fazia alusão à facção Bonde do Maluco (BDM), enquanto a região do Emissário de Arembepe é controlada pela facção Comando Vermelho (CV).