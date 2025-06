Queridinho do momento! João Gomes é atração mais esperada no Parque

O forrozeiro João Gomes - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Conquistando o coração de idosos a crianças, o forrozeiro João Gomes é a atração mais esperada pelo público do São João da Bahia, que acontece no Parque de Exposições, em Salvador, até a próxima segunda-feira, 23.

Entre os entrevistados, a resposta sobre o cantor esperado foi quase unânime. A soteropolitana Jussara Débora, de 63 anos, diz que o artista é “sua paixão”.

A mesma paixão é compartilhada por Gleiciane, que nem mesmo a sua limitação física fez com que ela desistisse de assistir ao show do seu ídolo. A jovem, que é cadeirante, aguarda ansiosa pela apresentação do cantor.

“Eu curto muito ele. Eu acompanho ele desde o início da sua carreira e amo o seu repertório”, contou ao Portal A TARDE.

A professora Marlene Lima, que estava agarradinha com o seu marido, diz que as músicas do pai de Jorge e Joaquim, atravessa gerações.

“Ele é um cantor que agrega todo mundo. A minha filha gosta, eu gosto e o pai teve que vir acompanhando”, afirmou.

2ª atração esperada

Outra atração que o público anseia nesta noite é a cantora Simone Mendes. A fã mirim, Samanta de Jesus Oliveira Carvalho, de 9 anos, que se intitula como “mini Simone” divide a grade com outros fãs da artista.

A criança, inclusive, dançou com a sertaneja no São João de 2024, também no Parque de Exposições. A expectativa de Daiana Carvalho, de 30 anos, mãe da menina, é que ela possa subir no palco novamente.

“Quem sabe ela não chama novamente”, disse a mulher.

Confira ordem das atrações de hoje

Juciê

Fábio Carneirinho

Danniel Vieira

Thiago Aquino

João Gomes

Simone Mendes

Xand Avião

Léo Santana

Mastruz com Leite

Transmissão ao vivo do São João 2025

A festa em Salvador segue até o dia 24. Acompanhe a transmissão ao vivo do São João 2025 no canal do Youtube do Grupo A TARDE: