Três casos de HIV são confirmados em posto no Parque de Exposições

Testes estão sendo feitos no posto do Parque Exposições de Salvador e em outras cidades do interior - Foto: Divulgação Sesab

Um balanço divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesab), nesta quinta-feira, 19, revelou que no primeiro dia dos festejos de São João, no Parque de Exposições, três exames para HIV realizados no posto de saúde montado no circuito da festa testaram positivo. Outros 22 para sífilis também positivaram.

Posto de Saúde no Parque de Exposições | Foto: Divulgação Sesab

Ao todo, mais de 1.000 testes de infecções sexualmente transmissíveis foram realizados no local. Além dos exames oferecidos, foram distribuídos preservativos e material informativo sobre prevenção.

Além do posto de testagem, uma estrutura para atendimento de emergência, que está funcionando em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, também foi montada no parque. Até agora, 26 atendimentos foram registrados, nenhum deles com gravidade.

Outros postos

Além do Parque, em Salvador, o Governo do Estado instalou outros 12 estandes de testagem rápida para HIV, sífilis e hepatites B e C, em cidades que concentram grandes eventos juninos, como Amargosa, Cruz das Almas, Senhor do Bonfim e Ibicuí. A capital baiana conta ainda com mais dois postos de saúde temporários, localizados no Pelourinho e em Paripe.

A partir desta quinta-feira, 19, o público terá acesso também aos exames em Alagoinhas, Amargosa, Cruz das Almas, Ibicuí, Irecê, Santo Antônio de Jesus e Senhor do Bonfim. Na sexta-feira, 20, a ação começa em Camaçari, Itaberaba e Jequié. Em Cachoeira, os atendimentos serão a partir de sábado, 21.

O auxiliar de vendas Edmar Santos está trabalhando no Parque de Exposições de Salvador e também aproveitou para fazer a testagem de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). Para ele, a unidade de testagem é uma oportunidade para quem não tem acesso fácil a este tipo de exame. “Uma oportunidade importante, para quem não tem dinheiro, fazer esse teste de graça é muito bom”, disse ele.

Atendimento de emergência também está sendo feito no posto | Foto: Divulgação Sesab

A coordenadora de Doenças e Agravos Transmissíveis da Sesab, Eleuzina Falcão, diz que os postos ajudam na diminuição do contágio das ISTs no Estado. De acordo com ela, este ano tem novidade nos postos.

“Nós estamos ofertando a profilaxia após exposição. Para aqueles casos de pessoas que sofrem um acidente com perfurocortante ou até tem uma relação desprotegida, por qualquer motivo, dentro de 72 horas, essas pessoas podem procurar aqui o posto e fazer o tratamento pós-exposição”, explicou Eleuzina.

Por dia, os estandes têm capacidade para realizar até mil testes. A expectativa é ultrapassar a marca de 50 mil exames realizados durante os festejos juninos do ano passado. Em 2024, nos sete municípios onde os estandes foram implantados, foram registrados 209 diagnósticos positivos para sífilis, 21 para HIV, 13 para hepatite C e quatro para hepatite B.

Este ano, além dos 13 estandes de testagem, que funcionam até o dia 29 de junho, a Operação da Saúde conta com plantões extras em unidades estaduais, além de equipes da Ouvidoria, da Corregedoria e da Vigilância em Saúde.