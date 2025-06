Trio Nordestino esquenta o São João de Salvador com repertório raiz

Trio Nordestino segue como um dos maiores símbolos do forró tradicional - Foto: Leilane Teixeira | Ag. A TARDE

Em meio a sanfonas, zabumbas e triângulos, o Trio Nordestino mostra que o autêntico forró segue firme encantando novas gerações. Em entrevista ao Portal A TARDE, os integrantes da lendária banda, atração do São João no Pelourinho, falaram sobre o repertório indispensável nas apresentações e a importância de manter viva a tradição musical nordestina.

“‘Procurando Tu’ não pode faltar. Essa música vendeu um milhão de bilhetinhos e ficou 90 dias nas paradas de sucesso. Só perdeu pra Roberto Carlos na época”, relembra o vocalista Luiz Mário, o integrante mais antigo do trio.

Já Tom Silva destacou a paixão por diversas canções do grupo, mas elegeu duas como indispensáveis: “Forró Pesado" e "Amor Prado".

Sobre a apresentação da noite, os músicos não esconderam a empolgação: “A expectativa é a melhor possível. Vamos mostrar o verdadeiro forró — forró autêntico — com trinfonfonas, abumbas e triângulos. Isso aqui é cultura. Nosso forró saiu daqui da Bahia”.

Trio Nordestino

O Trio Nordestino segue como um dos maiores símbolos do forró tradicional, levando sua história e som contagiante pelos palcos do país. Para os mais jovens, o Trio deixou um convite: sentir o ritmo que embala o Nordeste há décadas.

Transmissão ao vivo do São João 2025

A festa em Salvador segue até o dia 24. Acompanhe a transmissão ao vivo do São João 2025 no canal do Youtube do Grupo A TARDE: