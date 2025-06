Confira a ordem das atrações do Pelourinho nesta sexta-feira

O evento começa a partir das 18 horas - Foto: Uendel Galter | Ag. A Tarde

O forró raiz está garantido no Pelourinho nesta sexta-feira, 20. O centro histórico da capital baiana contará com uma grade de atrações recheada no palco principal, que começam a se apresentar a partir das 18 horas.

A abertura do segundo dia dos festejos fica por conta do cantor Leo Estakazero, com seus maiores sucessos de forró. A noite ainda conta com apresentações de Jeanne Lima e Bailinho de Quinta, que preparou um repertório especial junino.

Confira a ordem das atrações:

Léo Estakazero Catuaba com amendoim Berg Rabelo Bailinho de Quinta Jeanne Lima

Outros palcos

Vale lembrar que o São João no Pelourinho conta com diversos espaços e atrações diversas para todos os gostos e idades. Dentre eles o Largo Pedro Arcanjo, Terreiro de Jesus, Praça das Artes, Praça Tereza Batista e o Largo Quincas Berro.

Acesse a programação completa na matéria sobre o São João na capital baiana!