Polícia Militar grava ações com câmeras durante o São João

Coronel destacou que a tecnologia busca garantir maior transparência nas ações policiais - Foto: Amanda Souza | Ag. A TARDE

A Polícia Militar da Bahia iniciou os testes com câmeras corporais em eventos durante o São João da Bahia, no Parque de Exposições, em Salvador. O Portal MASSA! registrou com exclusividade o momento em que o Comandante-Geral da PM-BA, Coronel Antônio Carlos Silva Magalhães, circulava pelo local, cumprimentando policiais militares e bombeiros em serviço, com o equipamento acoplado ao colete à prova de balas.

Em entrevista exclusiva ao Portal MASSA!, o coronel explicou que o uso das câmeras nos festejos juninos é um teste, e destacou que a tecnologia busca garantir maior transparência nas ações policiais, além de aumentar a segurança tanto dos agentes quanto da população.

“Nós estamos utilizando as câmeras de forma experimental na Polícia Militar da Bahia. Estou dando exemplo para a minha tropa, inclusive fazendo uso delas, porque não submeto minha tropa a nada que eu não faça. Sou de mandar fazer o que eu faço. Então, também estou usando as câmeras com o objetivo de fazermos essa experiência”, garantiu.

“Acredito que vai vingar, pois é importante tanto para a polícia quanto para a sociedade. Elas monitoram nosso trabalho e o comportamento das pessoas que participam dos eventos. Por esse motivo, estamos fazendo uso delas”, completou o coronel.

Este é o primeiro São João do coronel Antônio Carlos a frente da Polícia Militar da Bahia: ele foi empossado em março deste ano.

Esquema de segurança reforçado

O coronel Antônio Carlos Silva Magalhães | Foto: Amanda Souza | Ag. A TARDE

O comandante-geral da PM destacou ainda que o folião que deseja curtir o São João nas praças onde a festa ocorre, seja na capital ou no interior, terá a segurança garantida pelas forças policiais.

“O evento de São João é uma festa já tranquila por sua natureza. A Polícia Militar está empregando 7.200 policiais militares em todo o estado, 1.900 só aqui no Parque”, destacou. “Temos policiamento suficiente para garantir ao nosso folião que queira vir brincar de forma tranquila. Nossa vontade é fazer o melhor para proporcionar o bem estar a população”, finalizou.