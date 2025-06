Do ferry ao palco: o caminho difícil de cantor para o São João no Parque

Esforço move o cantor e sua equipe - Foto: Amanda Souza | Ag. A TARDE

Em meio aos brilhos do palco e os aplausos do público no São João da Bahia, há trajetórias marcadas por muito mais que música. É o caso do cantor Ylan, da banda Pirilampo, que se apresentou na noite desta sexta-feira, 20, no Parque de Exposições e comentou os bastidores de manter uma carreira artística fora dos grandes centros.

Natural de Ituberá, interior da Bahia, Ylan não esconde as dificuldades de quem vem do interior tentando fincar os pés na capital. “É difícil, não é fácil não. Interior é longe de tudo. Para a gente vir pra cá, por exemplo, tem que pegar o ferry, depende de horário, se o mar tá bom…é uma dificuldade tremenda”, desabafou.

Mas é justamente esse esforço que move o cantor e sua equipe. “Nada que a gente não continue levantando todo dia para trabalhar. Se você tem um sonho, pode ter certeza que vai chegar lá se persistir nele. Pra gente que sai do interior é isso”, completou, com orgulho.

Ylan revelou ainda a emoção de receber mensagens de apoio da sua cidade natal enquanto se preparava para subir ao palco. “Hoje, a gente veio pra cá com várias pessoas mandando mensagem dizendo que estavam torcendo por nós, que estamos trazendo o nome da cidade. E isso pra mim não tem coisa melhor, é muito gratificante pra nós que acordamos 3h da manhã pra tentar fechar show”.

Transmissão ao vivo do São João 2025

A festa em Salvador segue até o dia 24. Acompanhe a transmissão ao vivo do São João 2025 no canal do Youtube do Grupo A TARDE: