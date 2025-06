Cerveja ou licor? Saiba o que o público prefere no São João do Pelô

Omar, vendedor de licor do Pelourinho - Foto: Gabriel Freitas | Ag. A TARDE

Na escolha da bebida para curtir o São João da Bahia, há quem prefira a tradição do licor e tem quem fique com a cerveja de todos os dias. O Grupo A TARDE veio bater um papo com o público que curte a noite desta sexta-feira, 20, no Pelourinho, Centro de Histórico de Salvador, para saber qual opção tem sido mais vendida.

Ao lado do palco principal, no Largo do Pelourinho, Alexsandro Nogueira, de 31 anos; Juliana de Jesus, 34; e Renato de Oliveira, 30, pararam para comprar a cerveja e curtir o forró de Catuaba com Amendoim, mas afirmaram que não estão se limitando apenas na 'loira'.

"Como uma baiana de verdade, eu misturo os dois: um pouquinho de cerveja e um pouquinho de licor", contou Juliana. Já Alexsandro prefere manter as tradições: "Hoje eu estou no licor, já que o clima favorece".

Juliana de Jesus (à esquerda), Alexsandro Nogueira (no centro) e Renato de Oliveira (à direita) | Foto: Gabriel Freitas | Ag. A TARDE

Na mesa da família de Solange Trindade, de 57 anos, não faltam opções. Enquanto uns se acabam na 'gelada', ela decidiu se dividir nos dois: cerveja e licor, além de comer amendoim.

"Vou no licor, na cervejinha, também como um amendoinzinho. Decidir vir ao Pelourinho foi uma escolha maravilhosa", contou ela em meio aos familiares.

Solange Trindade (no centro) ao lado da família | Foto: Gabriel Freitas | Ag. A TARDE

Sávio Manoel, 44, aproveitando o movimento do samba junino, no Largo Terreiro de Jesus, não titubeou na escolha: "A preferência é o licor". O homem ainda comentou por que escolheu o Pelourinho para curtir um pouco da noite "com segurança e pela diversidade de atrações".

Sávio Manoel | Foto: Gabriel Freitas | Ag. A TARDE

E os valores, estão acessíveis?

Na barraquinha de Omar Lacerda (na foto), 50, no Terreiro de Jesus, vai ter escolha para todos os gostos e bolsos, principalmente. Quando o cliente opta pelo licor, ainda tem para escolher se vai na raiz do tradicional ou prefere aquela coisa mais moderna do cremoso. Não se engane: não acaba por aí, ele também vende a cerveja bem gelada.

Valores:

Licor tradicional na garrafa : R$ 30

: R$ 30 Dose do tradicional: R$ 5

R$ 5 Licor cremoso: R$ 35

R$ 35 Dose do cremoso na garrafa: R$ 5

R$ 5 Lata da Amstel, Brahma Duplo Malte e Budweiser : R$ 7

: R$ 7 Lata da Heineken: R$ 10

Já na mesa farta de Lucivaldo Sampaio, 48, tem de tudo, mas com um valor mais 'salgadinho'.

Valores:

Licor tradicional na garrafa: R$ 40

R$ 40 Licor cremoso na garrafa: R$ 50

R$ 50 Dose: R$ 7

R$ 7 Amstel: R$ 7

R$ 7 Heineken: R$ 10

Os ambulantes que buscam fazer uma grana extra no São João do Pelô não contaram conversa e foram rápidos quando questionados o que tem sido mais vendido: licor. E foram além, afirmaram, com sorriso no rosto, que as vendas estão "maneiras".

