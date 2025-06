Preparo vocal: saiba detalhes do ritual de Kart Love no São João

Artista falou sobre os cuidados com a voz - Foto: Vinicius Viana

Em meio à correria dos festejos juninos, Kart Love abriu o coração sobre os bastidores da rotina puxada de shows. Durante coletiva realizada nesta sexta-feira, 20, em Salvador, no Parque de Exposições, o cantor revelou ao Portal MASSA! que a fé e o cuidado com a voz fazem parte do seu ritual antes de subir ao palco.

“A gente faz uma oração desde a hora que sai de casa. Todos os dias a gente já ora, mas o São João é um período que realmente exige mais fisicamente, da voz também. A gente faz show seguido, dois, três shows por noite”,afirmou Kart Love.

Em seguida, o artista falou sobre os cuidados com a voz e a importância do acompanhamento com seu fonoaudiólogo.



“Meu fonoaudiólogo, Adelson Neres, é maravilhoso e cuida da minha voz. Eu falo pra ele que sou ‘corro de rato’, que antigamente era alcatrão. Mas agora a gente tem um tratamento maravilhoso com ele. A gente faz o cuidado certinho. Além da oração, o ritual mesmo antes do show é esse: cuidar da voz e fazer um aquecimento rápido”, finalizou.

Transmissão ao vivo do São João 2025

A festa em Salvador segue até o dia 24. Acompanhe a transmissão ao vivo do São João 2025 no canal do Youtube do Grupo A TARDE: