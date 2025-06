Famílias escolhem o Pelourinho para curtir o São João com segurança

Baiana Marcela curte a festa ao lado de sua filha - Foto: Gabriel Freitas e Vinicius Portugal

O ambiente familiar tomou conta do São João no Pelourinho 2025. Diversos pais optaram por um clima mais tranquilo, ao invés das festas badaladas do interior ou do próprio Parque de Exposições.

É o caso de Gerson Nildo, de 37 anos, que está curtindo o Sanju ao lado do seu filho. O paizão também justificou que trouxe a cria para os festejos por conta da segurança.

“Ambiente seguro e gratificante, porque ele nasceu na pandemia, não viveu nenhuma festa. E aí vem, por primeira vez, carnaval esse ano, e agora o São João do Pelourinho. Mas está tudo sob controle”, justificou Gerson, enquanto seu filho quebrava e amassava ao som do bom e velho forrózinho.

Gerson Nildo curte o São João ao lado de seu filho | Foto: Gabriel Freitas e Vinicius Portugal

A paulistana Daniela Alves também elogiou a segurança no Pelourinho e destacou que as pessoas em volta colaboram para uma festa de qualidade.



“A segurança aqui está boa, eu vi bastante policial ali, as pessoas são legais, estão todos se divertindo, a decoração está maravilhosa, e para a criança também está muito bom”, enfatizou.

Paulistana Daniela Alves elogiou a segurança no Pelourinho | Foto: Gabriel Freitas e Vinicius Portugal

A baiana Marcela contou que, por mais que o sono tenha batido em sua filha, a pequena se recusava a ir embora.



“Ela gosta de dançar, já jogou track, está gostando bastante. Mas ela já está com sono. Mas não quer ir embora ainda, estamos tentando ir embora, mas ela não quer ir ainda”, brincou a moça.



Além de muito forró, o Pelourinho também traz uma vasta quantidade de comidas e bebidas típicas do São João para todos se divertirem.

Transmissão ao vivo do São João 2025

A festa em Salvador segue até o dia 24. Acompanhe a transmissão ao vivo do São João 2025 no canal do Youtube do Grupo A TARDE: