Na sola da bota: calçado é item queridinho do São João

Mulheres usando bota no São João do Parque - Foto: Amanda Souza | Ag. A TARDE

Seja para compor o look temático ou proteger os pés da lama e da chuva, a bota se firmou como estrela do figurino de quem curte o São João no Parque de Exposições, em Salvador. Na noite desta sexta-feira, 20, o calçado, tradicionalmente associado ao interior, marcou presença nos pés de gente de todas as idades (inclusive da repórter que vos escreve).

A escolha pela bota, além de dar aquele toque junino ao visual, também serve como precaução para quem vai trabalhar na festa. Com a capital baiana enfrentando dias chuvosos, o calçado fechado é aliado de quem não quer passar sufoco com o 'lamaceiro'.

E não faltaram histórias de quem leva a tradição a sério, mesmo sem sair da cidade. A comerciante Elisabeth Frota, moradora do bairro do Resgate, fez questão de trazer a filha Gabriela Frota, de 18 anos, para curtir o São João no Parque; e ambas calçavam botas novinhas.

“São João pede bota, né? Compramos para o São João mesmo, sem ir para o interior, mostrando que na capital também pode usar bota”, brincou Elisabeth. Gabriela concordou: “Para mim, São João é a época de usar bota, e eu queria uma assim, bem alta mesmo”.

Veja

Comerciante Elisabeth Frota e filha Gabriela Frota | Foto: Amanda Souza | Ag. A TARDE

Mais do que um acessório, a bota virou símbolo do pertencimento à festa, mesmo nos grandes centros urbanos. A peça também também presente entre os artistas. O cantor goiano Pedro Libre, primeiro a se apresentar nesta noite no Parque, comentou a escolha do look.

“Se bota for sinônimo de São João, eu estou no São João o ano inteiro”, brincou o artista. “Goiano vive de botina, eu gosto muito de usar; está sempre nos meus shows porque é característico do sertanejo”, completou.

Veja

Cantor Pedro Libre no São João do Parque de Exposições | Foto: Amanda Souza | Ag. A TARDE

