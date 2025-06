São João no Centro Histórico atrai crianças de todas as idades

As pequenas amigas de dois anos Giovana e Louise já estão envolvidas com o São João - Foto: Leilane Teixeira

O clima junino continua tomando conta do Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador pelo segundo dia. E se engana quem pensa que a festa atrai apenas o público adulto. Quem tem marcado grande presença em meio as bandeirolas, trios de forró e comidas típicas, são elas: as crianças

As pequenas amigas de dois anos Giovana Alban e Louise Ferreira já estão crescendo no ritmo junino. Juntas, as duas correm de lado para o outro no Pelourinho em meio ao arrasta pé que marca a segunda noite de festa. E, claro, ambas foram vestidas a caráter.

"É a primeira vez dela aqui. A trouxe para o Pelourinho por considerar um ambiente mais familiar. Ela consegue aproveitar tudo e eu consigo ficar de olho" disse a mãe de Louise, Greice Ferreira.



Para a mãe da pequena Giovana Alban, o sentimento é o mesmo: "Saímos de casa e não veio outro lugar na mente que remetesse a tradição e segurança para as brincarem e aproveitarem tudo de bom que tem no São João. Estamos andando de um lado para o outro e parei aqui na praça porque tava tocando um forrózinho bom. Ela [a filha de dois anos] está encantada com tudo. Não para quieta", brinca.

Para todas as idades

Com programação voltada para a família, o ambiente tem se mostrado acolhedor, seguro e repleto de atrações que encantam tanto os adultos quanto as crianças, sejam elas bem pequenas, como as amigas, ou u pouco mais velhas, como os primos de 5 e 6 anos, Benjamin e Brenda.

Para muitos pais, levar os filhos ao São João do Pelourinho é uma forma de manter viva a cultura nordestina e apresentar desde cedo os símbolos da festa: o forró, os trajes típicos e a culinária junina.



"Eu moro aqui no centro e não abro mão de vir no São João daqui. Benjamim vem desde um ano de idade. Sinto que é um ambiente seguro", diz a mãe do pequeno, Magda Paim.

Atrações são destaque

Segundo Magda, além da segurança, o São João do Pelourinho a atraiu ainda Mãos esse ano por conta das atrações. "Esse ano investiram muito atrações de peso para cá. Então nem faço questão de ir pra outro lugar", pontuou.

Nesta sexta-feira, o palco principal conta com com apresentações de Léo Estakakazero, Catuaba com amendoim, Berg Rabelo, Bailinho de Quinta e Jeanne Lima.

Transmissão ao vivo do São João 2025

