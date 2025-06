Bell Marques rebate críticas e defende espaço no São João: "Sou artista"

Bell também revelou que está preparando uma surpresa especial para os fãs que curtem forró - Foto: Vinicius Viana

Ícone do axé e um dos nomes mais emblemáticos do Carnaval da Bahia, Bell Marques mostrou na sexta-feira, 20, no Parque de Exposições, que também tem raízes firmes no forró. Ao subir ao palco como uma das atrações do São João de Salvador, o cantor embalou músicas juninas antes de emendar seus hits do axé.

Em coletiva de imprensa antes do show, Bell falou sobre sua relação com a festa e rebateu qualquer tentativa de rotulá-lo ou colocá-lo fora do circuito junino.

“Sempre cantei forró. Não me considero axezeiro, não me considero forrozeiro, me considero um artista. O artista tem que ter a liberdade de cantar o que quiser, e eu gosto de cantar forró”, afirmou Bell, pouco antes de levantar o público com um repertório que mesclou grandes sucessos e clássicos do São João.

Durante a entrevista, Bell também revelou que está preparando uma surpresa especial para os fãs que curtem forró. “Eu gravei um projeto e, por conta da quantidade de shows, acabei não lançando. Está todo pronto. Mas eu vou fazer uma festa junina depois do São João para lançar esse disco”, adiantou o cantor.

Transmissão ao vivo do São João 2025

A festa em Salvador segue até o dia 24. Acompanhe a transmissão ao vivo do São João 2025 no canal do Youtube do Grupo A TARDE: