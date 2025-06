Zé Vaqueiro e Bonde do Brasil comandam noite de forró em Irecê

Público poderá acompanhar o evento de forma gratuita - Foto: Reprodução | Instagram

O São João de Irecê segue movimentando a cidade com grandes atrações musicais. Neste sábado, 22, os destaques da programação são os shows de Zé Vaqueiro, Hugo e Guilherme, Theuzinho e Bonde do Brasil. O público poderá acompanhar, de forma gratuita, uma mistura de ritmos que vai do piseiro ao sertanejo, passando pelo brega funk e o forró romântico.

As apresentações acontecem na praça central de Irecê como parte da programação oficial promovida pela Prefeitura. O evento tem apoio de marcas como Brahma e Esporte da Sorte, que assinam a realização.

A festa na cidade segue até o dia 23 de junho, quando acontece a Revoada, evento programado das 11h às 18h, encerrando a temporada junina de 2025 no município.

Zé Vaqueiro

Com apenas 26 anos, Zé Vaqueiro se consolidou como um dos principais nomes da nova geração da música nordestina. Natural de Ouricuri, no interior de Pernambuco, o cantor começou a carreira divulgando suas músicas em plataformas digitais e rapidamente ganhou destaque com sucessos como 'Letícia' e 'Tenho Medo', que estouraram nas rádios e redes sociais em todo o Brasil.

Conhecido por sua voz marcante e pelo estilo que mistura piseiro e forró, Zé Vaqueiro acumula milhões de plays nas plataformas de streaming. Nos últimos anos, ele se apresentou nos principais festivais de música e festas de São João.