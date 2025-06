Foragido de Goiás é preso no portal de abordagem do São João da Bahia

Guarnições do 7° BPM foram acionadas - Foto: Alan Dantas/SSP

Um foragido da Justiça de Goiás, procurado por homicídio, foi preso na madrugada deste sábado, 21, após ser identificado pelo Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP). Ele tentou passar pelo Portal de Abordagem instalado no espaço dos shows do São João do município de Irecê, no norte do estado.

Guarnições do 7° BPM foram acionadas por equipes do Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (CICC-M) e realizaram a prisão do homicida.

Outro fugitivo, procurado por falta de pagamento da pensão alimentícia, também foi capturado na festa da cidade.

Mais duas prisões foram realizadas em Salvador com o auxílio do Reconhecimento Facial da SSP, no terceiro dia do São João da Bahia 2025, no Parque de Exposições. Os foragidos eram procurados por falta de pagamento de pensão alimentícia.

Desde o início da Operação São João da SSP, seis foragidos da Justiça foram presos. As prisões foram realizadas nas cidades de Itapé, Salvador e Irecê.