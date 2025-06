São João na Bahia tem foragidos presos e mais de 40 celulares furtados

Celulares furtados - Foto: Ascom PCBA

Durante os festejos juninos na Bahia este ano, a atuação das forças de segurança resultou na captura de foragidos da Justiça e na recuperação de celulares furtados em diferentes municípios do estado. As ações fazem parte da Operação São João da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA).

Foragidos capturados com reconhecimento facial

Em Irecê, no norte do estado, um foragido da Justiça de Goiás, procurado por homicídio, foi preso na madrugada de sábado, 21, após ser identificado pelo Sistema de Reconhecimento Facial da SSP ao passar pelo Portal de Abordagem instalado na área de shows do São João da cidade. Equipes do 7º BPM, acionadas pelo Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (CICC-M), efetuaram a prisão.

No mesmo evento, outro homem foi capturado por inadimplência de pensão alimentícia.

Em Salvador, mais dois foragidos, também por dívida de pensão, foram identificados e presos no Parque de Exposições, durante o terceiro dia do São João da capital.

Com essas ocorrências, o número de foragidos presos desde o início da operação chegou a seis, com ações registradas também em Itapé.

Homem preso em SAJ

Na sexta, 20, um homem foi preso em flagrante após roubar uma corrente de ouro durante os festejos em Santo Antônio de Jesus. De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi agredida com um soco ao tentar reaver o objeto. O suspeito foi localizado rapidamente e segue custodiado, à disposição da Justiça.

Celulares furtados

A Delegacia Territorial de Cruz das Almas recuperou, na madrugada deste sábado, 21, 36 celulares furtados na segunda noite da festa junina no município. A operação, fruto de rastreamento e inteligência, também apreendeu um veículo utilizado para transportar os aparelhos. Os criminosos fugiram, mas já foram identificados, e a investigação aponta que os celulares seriam levados para Feira de Santana e Salvador. O valor estimado dos bens ultrapassa R$ 90 mil.

Já em Queimadas, equipes da 19ª Coorpin/Senhor do Bonfim localizaram dez celulares furtados durante os festejos no circuito Gonzagão. Os aparelhos estavam escondidos em um terreno baldio, e a ação contou com o apoio do 6º BPM e do 4º Pelotão de Queimadas.

A Polícia Civil orienta que os proprietários dos aparelhos compareçam aos postos da corporação nos circuitos das festas para a devolução mediante apresentação do número de IMEI dos dispositivos.