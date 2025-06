Piso de clínica odontológica cede e deixa mulheres feridas na RMS

Mulheres foram resgatadas e encaminhadas para UPA - Foto: Reprodução Redes Sociais

Parte de um prédio comercial, onde funcionava uma clínica odontológica, desabou no final da manhã desta sexta-feira, 20, na cidade de Dias D'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador. No incidente, que aconteceu na Rua Raimundo da Conceição Tabireza, no Centro da cidade, duas mulheres ficaram feridas.

Informações preliminares dão conta de que o piso do estabelecimento, que fica no 1º andar do prédio, cedeu e as vítimas caíram com os destroços. As mulheres receberam os primeiros socorros por parte de populares e depois foram encaminhadas a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município com escoriações pelo corpo. O estado de saúde delas não foi revelado.

A reportagem procurou o Corpo de Bombeiros por meio da assessoria de comunicação para obter mais informações sobre o fato, mas obteve retorno. O prédio foi vistoriado pela Defesa Civil Municipal. O órgão identificou risco de novos desabamentos e isolou o local. As circunstâncias do incidente ainda são apuradas pela Polícia Civil (PC).