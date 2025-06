Fluxo de veículos na BR-324 é intenso nesta sexta-feira

O trânsito também é intenso na BR-101 - Foto: PRF

O movimento de veículos é intenso na BR-324 nesta sexta-feira, 20, devido ao do feriado de São João, conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A rodovia é a principal via de saída de Salvador com destino às cidades do interior da Bahia.



De acordo com a PRF, o trânsito segue lento nos trechos: KM 579 ao KM 583, KM 532 ao KM 526 e KM 518 ao km 519. O trânsito também é intenso na BR-101, no trecho de Cruz das Almas, apresentando uma retenção no KM 218.

Cancelas fechadas

Com o encerramento do contrato de concessão das rodovias BR-324 e BR-116 e a saída da ViaBahia, algumas modificações operacionais foram implementadas. Uma das principais foi o redirecionamento do fluxo de veículos para as vias laterais das praças de pedágio, anteriormente usadas para cobrança automática. Além disso, foram instalados radares para controle de velocidade nessas passagens.

Atuação da PRF

A atuação da PRF neste ano terá reforço de efetivo, viaturas, radares móveis e etilômetros, especialmente nos trechos considerados críticos em termos de acidentes e fluxo elevado.

Além das ações de fiscalização de trânsito, a Polícia Rodoviária Federal intensificará também as atividades de combate à criminalidade nas rodovias federais da Bahia. Com o aumento significativo do fluxo de veículos neste período, a PRF estará atenta a tentativas de transporte de ilícitos — como drogas, armas e outros materiais proibidos — que costumam ser ocultados em compartimentos improvisados em veículos de passeio, ônibus e utilitários.