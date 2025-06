Fora da capital: 5 cidades da Bahia para quem busca atrativos no São João

O destino Bahia segue na liderança do turismo nacional, mantendo crescimento contínuo acima da média registrada no país - Foto: Ascom Setur | Divulgação

Mais festejado entre os santos católicos no Nordeste do Brasil, São João é comemorado em todas as regiões e territórios de identidade da Bahia com rezas, missas, procissões, quermesses, comidas e bebidas típicas da época, além de muita dança marcada pelo forró e outros ritmos nordestinos.

Essas cinco cidades da Bahia estão entre importantes para a curtição do período:

Seabra

Lençóis

Irecê

Cruz das Almas

Castro Alves

O clima frio da Chapada Diamantina é um dos atrativos para os visitantes que estão na região para o feriado prolongado.

Em Seabra, a programação começa nesta sexta-feira, 20, a partir das 21h, no Mercadão, antigo espaço dos festejos da cidade, com quadrilhas e grupos musicais até 24 de junho.

Novidade para a edição deste ano, a cidade contará com um novo circuito ‘Forró na Praça’, entre 21 e 23 a partir das 15h, na Praça dos Eventos. No local acontecem brincadeiras juninas, apresentações de quadrilhas e muito forró pé de serra.

A proposta dos organizadores é proporcionar momentos de lazer para moradores locais e visitantes, valorizando a cultura com artistas da terra e fomentando a economia.

Na região, outra cidade famosa pela programação junina e animação de forró pé de serra é Lençóis, que abriu a temporada junina com festejos de Santo Antônio no início do mês. Nos últimos dias quadrilhas da cidade e da zona rural se apresentam no Mercado Cultural, preparando o clima.

Hoje tem início os grandes shows no Teatro de Arena, em um espaço decorado dentro da temática da cultura nordestina.

Para a prefeita, Vanessa Senna, os festejos juninos vão além da diversão e movimentam a economia local. “O aumento do fluxo de turistas gera empregos, fortalece o comércio, a rede hoteleira, os bares e restaurantes, e ainda valoriza os artistas e empreendedores da cidade”, enfatizou a gestora.

Ainda na Chapada, em Irecê o ‘Melhor São João do Mundo’ foi aberto na última 4a feira com o tradicional e irreverente desfile de Carroças. Até o dia 23 de junho deve somar mais de 100 atrações, que se apresentam no palco principal, no Corredor do Forró e no tradicional Barracão do Zé Bigode.

De acordo com o prefeito Murilo Franca, o São João de Irecê é mais do que uma festa, pois faz parte da memória popular, “é tradição e orgulho do povo que recebe os visitantes com alegria”, afirmou, enfatizando que em 2024 mais de 800 mil pessoas participaram dos festejos na cidade. Para este ano, ressaltou “temos a missão de fazer ainda melhor”.

No Recôncavo da Bahia

Cruz das Almas é referência entre as festas juninas do estado e terá abertura na noite de hoje, com a Orquestra Forró Metal, a partir das 20h no circuito Luiz Gonzaga.

Até o dia 24 de junho a previsão é que cerca de 30 atrações animem cruz-almenses e visitantes, em apresentações que vão passar também pelos circuitos Oton Silva e Murilo Sena, com uma grade formada por diferentes estilos musicais.

Em Castro Alves também começa hoje o festejo, com o ‘Arraiá do Poeta 2025!’, outra festa tradicional no São João da Bahia. Entre as grandes atrações da música nacional estão nomes como Tarcísio do Acordeon, Virgilio, Cavaleiros do Forró, Tony Salles e Natanzinho Lima.

A praça da Liberdade está toda preparada e vai atrair foliões forrozeiros até o dia 24 de junho. Além de música variada, o circuito da festa contará com apresentações culturais e espaço de alimentação, com destaque para as comidas típicas.