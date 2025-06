VÍDEO: Cachorro invade pista e atrasa pouso em aeroporto na Bahia

O animal foi retirado da pista logo em seguida - Foto: Reprodução

Um cachorro invadiu a pista do Aeroporto Jorge Amado, em Ilhéus, cidade no sul da Bahia, e atrasou o pouso de uma aeronave na quinta-feira, 19. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o animal correndo no espaço e a conversa entre o piloto da aeronave e o funcionário da torre de comunicação.

"A pista está ocupada devido a um cachorro que está solto no campo", avisou o funcionário.

O avião saiu de Salvador com destino a Ilhéus. A poucos minutos do pouso, o cachorro invadiu a pista e o piloto foi orientado a desviar a rota. Durante a conversa, o piloto questionou a torre de comunicação sobre o tempo estimado de espera.

Veja o vídeo:

Segundo a concessionária que administra o aeroporto, o animal foi retirado da pista logo em seguida e não houve impacto nas operações.

Ainda segundo a assessoria, o aeroporto conta com uma equipe especializada em gerenciamento de risco de fauna para lidar com esse tipo de situação.