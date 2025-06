Mulher e bebê de 10 meses morrem após carreta tombar na BR-116

Carreta tombou em trecho da BR-116, altura de Poções - Foto: Reprodução

Uma mulher e um bebê de 10 meses morreram após uma carreta tombar, na madrugada desta sexta-feira, 20, na BR-116, no trecho de Poções, no sudoeste da Bahia. O motorista do veículo ficou ferido.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), informações iniciais indicam que o motorista perdeu o controle após uma curva e a carreta tombou. Ele ficou ferido e foi encaminhado para uma unidade hospitalar. Não há mais informações sobre o estado de saúde.

Outras duas pessoas que estavam na carreta, entre elas um bebê, foram identificadas como Ianka Cerqueira Santana Souza, de 29 anos, e Kaleb Cerqueira Santos, de 10 anos.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar perícia e encaminhar os corpos para o Instituto Médico Legal (IML) de Vitória da Conquista, para passar por necropsia.