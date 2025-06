Ocorrência de poluição sonora acaba com tiroteio e homem morto na RMS

Veículos foram apreendidos e encaminhados para perícia - Foto: Reprodução

Uma ocorrência de poluição sonora, na noite da quinta-feira, 19, terminou em tiroteio e a morte de um homem, no Alto do Picuaia, no bairro Itinga, na cidade de Lauro de Freitas, Região Matropolitana de Salvador. Policiais militares da 81ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Itinga) foram quem atenderam a ocorrência.

Segundo informações da assessoria de comunicação da Polícia Civil, os PMs relataram que estavam em diligência na localidade, quando homens em dois veículos, um HB20 branco e um Nissan Kicks cinza, fugiram ao perceberem a presença da guarnição. Após uma perseguição, o condutor do Kicks perdeu a direção do veículo e colidiu contra muro de uma residência da rua.

Neste momento, tanto os suspeitos que estavam no Kicks, quanto os do HB20, abandonaram ao abandonarem os automóveis, efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais. No revide, um homem identificado como Marcelo da Silva Costa, de 27 anos, foi referido e encaminhado ao Hospital Geral Menandro de Faria, em Lauro de Freitas, onde morreu. Os outros suspeitos fugiram.

Durante as buscas, foi encontrado dentro de um dos veículos, um simulacro de pistola. A arma e os veículos foram apreendidos e encaminhados para perícia. Foi notado que um dos veículos estava com restrição de roubo e outro estava com a placa adulterada. O caso é investigado pela 27ª Delegacia Territorial (DT/Itinga).