São João de Salvador reúne 76 mil pessoas no terceiro dia de festas

O terceiro dia do São João da Bahia 2025 no Parque de Exposições e no Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador, contou com mais de 76 mil pessoas. Os eventos foram finalizados na madrugada deste sábado, 21.

A contagem do público é realizada pelo Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria de Segurança Pública (SSP) contabilizado após a passagem das pessoas pelos Portais de Abordagem, com o descarte das repetições das faces.

O público no Parque de Exposições foi de 9.199 e 67.575 mil pessoas no Pelourinho.