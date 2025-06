Jeanne Lima faz apelo por espaço feminino no forró: "Chamem a gente"

Apresentação no Pelourinho promete um passeio pela cultura nordestina - Foto: Gabriel Freitas

A cantora de forró Jeanne Lima foi a última atração da noite no segundo dia de festa no Pelourinho, na sexta-feira, 20. Antes de subir aos palcos, a ex integrante da banda Limão com Mel reforçou uma cobrança que vem fazendo durante o São João de todas regiões: que mais mulheres ocupem os palcos das festas juninas pelo país.

"Existe mesmo a falta de mais mulheres nos palcos do São João, uma baixa representação feminina, e isso é um fato. A gente precisa estar nos palcos, nas grades, ma programação. O Nordeste e a Bahia tem suas forrozeiras. Peço aos patrocinadores: chamem a gente. Vamos fazer um show bonito, com diversidade, com força”, disse.

Apesar de reconhecer avanços, Jeane pontua que a caminhada ainda é longa: “A gente achou muito que um dia ia furar essa bolha. E aos poucos, com nossos passos, a gente vai chegando lá.”



Relação com a Bahia

Nascida em Alagoas, Jeanne Lima tem uma relação afetiva forte com a Bahia, estado que considera sua segunda casa. “A Bahia foi a terra que me recebeu. Esperava que tivesse clima, mas foi além disso. Hoje, estar aqui no Pelourinho de novo é uma emoção enorme. Isso vai no coração”, afirmou a artista, que se considera "Alabaiana".

Show com forró, poesia e cultura

Segundo a artista, a apresentação no Pelourinho promete um passeio pela cultura nordestina. “Trazemos um super show, trazemos um pouco da cultura. Desde a canção até as vestes. É riqueza, são os traços, é a comida… Forró e São João são riquezas".

Repertório

Entre músicas já conhecidas e novidades, Jeanne garante que a canção Meu Doce não pode faltar. “É música nova, meu doce, né? É um belíssimo forró. Vou dar o meu melhor, o meu máximo", prometeu.

Transmissão ao vivo do São João 2025

A festa em Salvador segue até o dia 24. Acompanhe a transmissão ao vivo do São João 2025 no canal do Youtube do Grupo A TARDE: