Bell Marques anuncia festa inédita de forró e promete revelação em breve

Conhecido como “O Rei do Carnaval”, Bell Marques também é apaixonado pelo São João e, ao longo da carreira, já lançou diversos álbuns de forró. Durante coletiva no São João da Bahia, na noite desta sexta-feira, 20, ele contou ao Portal MASSA! que tem um novo projeto pronto, mas não disponibilizou o álbum devido à quantidade de shows.

“Nós preparamos, nós estamos com ele prontinho. Eu tava pensando nisso hoje. Porque eu acabei não lançando”, revelou Bell Marques, afirmando que está com a agenda cheia no São João.

Na sequência, Bell afirmou que pretende fazer o lançamento após o período junino. “Eu preciso fazer esse lançamento depois do São João. Vou fazer uma festa julina depois do São João pra lançar esse disco. Vou projetar um São João pra lançar o meu São João”, declarou o artista.

Bell Marques agita Parque de Exposições com festival de clássicos

"Eu quero ver pega-pega no salão". O Parque de Exposições de Salvador ficou pequeno para Bell Marques e seu repertório recheado de clássicos do forró.

Teve de tudo. Desde a morena tropicana tão desejada pelo mestre Alceu Valença, ao balão dourado que acompanha o coração dos foliões, que trocaram os trios elétricos pelo clima junino. Bell também não deixou de fora os clássicos de Carnaval.

Os 'bellzeiros' de plantão, que costumam acompanhar o artista em todos os shows, se fizeram presentes em peso. É o caso de Leda Sacramento, que afirmou que sua história com o artista "é de uma vida"

"Minha história com Bell Marques é de uma vida. Onde ele for, eu vou com ele. Pode ser Carnaval, pode ser São João. Onde ele estiver, eu estou", afirmou a fã ao Grupo A TARDE.

