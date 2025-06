Mestrinho celebra São João com maratona de shows em cidades da Bahia

Mestrinho celebrou o momento especial na carreira, - Foto: Divulgação

O mês de junho segue movimentado para o cantor, compositor e sanfoneiro Mestrinho. Um dos nomes de destaque da nova geração da música brasileira, o artista está cumprindo uma intensa agenda de apresentações no São João 2025. Ao todo, serão mais de 10 shows em cidades da Bahia, Sergipe, Minas Gerais e São Paulo, passando por festas como o Forró Caju, em Aracaju, e o São João da Bahia, no Pelourinho, em Salvador.

Em entrevista, Mestrinho celebrou o momento especial na carreira, após integrar a turnê de despedida de Gilberto Gil e conquistar o Grammy Latino 2024 ao lado de Mariana Aydar. Agora, ele volta ao palco das festas populares nordestinas com um repertório que mistura tradição e novas sonoridades do forró.

A agenda inclui também o 'Arraiá do Mestrinho', projeto autoral que será realizado em Belo Horizonte. Entre os destaques recentes da carreira, o artista comemora o alcance do projeto 'Dominguinho', gravado ao lado de João Gomes e Jota.pê, que ultrapassou 15 milhões de streams nas plataformas digitais e já soma mais de 5 milhões de visualizações no YouTube em menos de um mês.

Mestrinho, que já trabalhou com nomes como Dominguinhos, Ivete Sangalo e Caetano Veloso, reforça sua conexão com o público ao apresentar um repertório que dialoga com diferentes gerações, mantendo viva a tradição junina com novas releituras e composições autorais.

Agenda de shows – São João 2025:

• 16/06 – Canto da Ema com Zeca Baleiro – São Paulo/SP

• 18/06 – Arraiá do Mestrinho – Autêntica – Belo Horizonte/MG

• 19/06 – Bahia (local a confirmar)

• 20/06 – São João de Irecê – Irecê/BA

• 21/06 – São João da Bahia – Pelourinho – Salvador/BA

• 21/06 – Camaforró – Camaçari/BA

• 22/06 – Arraiá do Aconchego – Candeias/BA

• 22/06 – São João de Irará – Irará/BA

• 23/06 – São João de Lençóis – Lençóis/BA

• 24/06 – São João de Vitória da Conquista – Vitória da Conquista/BA

• 27/06 – Forró Caju – Aracaju/SE

• 29/06 – Arraiá do Povo – Aracaju/SE