Apresentadora do A TARDE e Del Feliz choram juntos ao falar das mães

Del dedicou parte da conversa com o A TARDE Play à Dona Nicinha, sua mãe - Foto: Reprodução | YouTube

Durante entrevista ao A TARDE Play na cobertura do São João de Salvador 2025, o cantor e compositor Del Feliz e a apresentadora Silvana Freire protagonizaram um momento de forte emoção ao relembrar histórias sobre suas mães, ambas já falecidas.

Ao falar sobre a própria trajetória, Del dedicou parte da conversa a Dona Nicinha, sua mãe, que foi uma das maiores influências musicais de sua vida.

“Eu acho que o grande cachê que a gente recebe é esse carinho na resposta do público. Eu me identifico com isso. Eu venho dessa escola de dona Nicinha, da minha mãe, que é minha grande referência do samba de roda, do boi roubado, pata de feijão, das nossas manifestações culturais tão ricas, todas envolvidas com música e apaixonado pelo São João e pelo forró”, destacou.

O cantor também relembrou o processo de criação de uma música que compôs para agradecer a mãe: “No início, a primeira música que eu fiz, temática, foi uma música para agradecer mainha. E tinha um trecho que eu dizia: ‘você nunca tinha fome, quando a comida era pouca, para nada nos faltar. E hoje eu posso agradecer, pois ser rico é ter você e ainda poder cantar.’ Toda vez que eu cantava esse trecho eu chorava, eu caía em lágrimas, era impossível não chorar.”



A emoção de Del acabou refletindo na equipe de A TARDE. Visivelmente abalada, a apresentadora Silvana Freire compartilhou que também havia perdido a mãe recentemente.

“Eu me emocionei, minha voz até sumiu agora, porque eu perdi minha mãe há muito pouco tempo. E estar aqui hoje é também por ela. Então, de verdade, estou me assistindo fazendo essa homenagem aqui junto com você. Obrigada”, declarou.

Em resposta, o cantor reforçou o sentimento de empatia: “Me emociona também. Eu sei o que é perder uma mãe. Eu sei o que é essa dor. E ninguém saberá se não viver. Por isso, todo mundo que tiver oportunidade, aproveitem as suas mães. A cada segundo demonstrem amor. Eu tive o privilégio de viver ao lado da minha mãe e de vê-la passar segurando nas mãos dela, cantando pra ela a música que eu fiz pra ela.”

Del Feliz foi uma das primeiras atrações desta sexta-feira, 20, terceiro dia de festa no Parque de Exposições de Salvador. Durante o show, apresentou a música 'Rico de Verdade', que fala sobre a vida simples no campo e a conexão com a fé e a natureza. “Eu conto um pouco dessa minha raiz, nesses meus 25 anos de história. Fiz essa música para o lugarzinho onde eu cresci, que é Barreiros. Eu amo a simplicidade. Rico de verdade, nem precisa de dinheiro”, afirmou o artista.

Transmissão ao vivo do São João 2025

A festa em Salvador segue até o dia 24. Acompanhe a transmissão ao vivo do São João 2025 no canal do Youtube do Grupo A TARDE: