Primeira noite do São João de Cruz das Almas reúne 110 mil pessoas - Foto: Divulgação

A primeira noite do São João de Cruz das Almas, realizada na sexta-feira, 20, no Circuito Luiz Gonzaga, reuniu aproximadamente 110 mil pessoas, segundo dados da organização do evento.

O público acompanhou apresentações de artistas como Natanzinho Lima, que trouxe sucessos do brega e arrocha, e do cantor Leonardo, que relembrou clássicos da música sertaneja. A noite também contou com shows da Orquestra Forró Metal, Will Coelho, Chambinho do Acordeon e Breno Ferreira.

Leonardo | Foto: Divulgação

Os festejos seguem até a próxima terça-feira, 24, e contam com mais de 80 atrações, distribuídas em três espaços: além do Circuito Luiz Gonzaga, também estão programados shows nos circuitos Oton Silva e Murilo Sena.



O Camarote Sanju de Cruz, espaço privado dentro do evento, recebeu novamente um público expressivo, oferecendo serviço open bar, segurança e vista privilegiada para o palco principal.

A programação do São João no Circuito Luiz Gonzaga continua neste sábado, 21, com shows de Acarajé com Camarão, Zé Vaqueiro, Rasga Tanga, Simone Mendes, Sarapatel com Pimenta e Mari Fernandez.