‘Sindicato dos Cornos’ marca presença no Parque de Exposições

‘Sindicato dos Cornos’ marca presença no São João do Parque de Exposições - Foto: Reprodução | Franciely Gomes

Engana-se quem pensa que o Parque de Exposições é palco apenas para os casais apaixonados nesse São João. O ‘Sindicato dos Cornos’ passou pelo evento para provar que dá para tentar superar um coração partido caindo na folia.

Representante do sindicato, Pedro Boi afirmou que foi traído, mas não deixou de respeitar as mulheres. “Eu sou do sindicato, vítima do amor, os homens que respeitam as mulheres. Eu tomei corno, mas eu respeito as mulheres”, disse.

Apesar de estar na festa nesta noite, Pedro garantiu que ainda busca superar o fim da relação com Eliana, sua ex-companheira, que ele aponta como responsável pelas ‘gaias’. “Eu sofro até hoje por Eliana, ela merece sofrer e também merece que eu sofra”, indicou Boi.

Questionado sobre qual a atração mais esperada da noite, Pedro afirmou que gostava de todos os artistas e que seu foco nesta noite era beber “até cair”. “Rapaz, eu não sei nem o que tá acontecendo aqui hoje (risos), você que vai me dizer. Mas eu sei que tem coisa boa aqui, viu? Eu sei que tem”, finalizou.

Transmissão ao vivo do São João 2025

A festa em Salvador segue até o dia 24. Acompanhe a transmissão ao vivo do São João 2025 no canal do YouTube do Grupo A TARDE: