Sessão fofura: Rei e Rainha do Milho desfilam simpatia no Pelourinho

Durante o São João do Pelourinho, duas crianças, Guilherme Silva, de 5 anos, e ela, Melissa Luize, 4 anos, roubaram a cena do povo, como Rei e Rainha do Milho, presentes na festa com muita simpatia e fofura neste sábado, 21.

A mãe de Guilherme, Herlane Silva, conta que essa não é a primeira vez que os primos vão tematizados ao evento. No ano passado foi a mesma coisa, eles se vestiram de Lampião e Maria Bonita e por onde passaram, as pessoas se encantaram com o carisma da dupla.

Guilherme Silva, de 5 anos, e Melissa Luize, 4 anos, roubando a cena como Rei e Rainha do Milho | Foto: Foto: Jair Mendonça

Entrevistada pelo Portal A TARDE, a mãe de Guilherme, Herlane Silva, explico o motivo da ida ao Pelourinho.

"Pelourinho é o coração da cidade. É muito lindo."

