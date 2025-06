Dan Valente fala sobre pressão da indústria musical

Dan Valente foi a segunda atração a subir no palco do Parque de Exposições, neste sábado - Foto: Clara Pessoa/ Ag. A TARDE

Segunda atração do São João da Bahia no Parque de Exposições, na noite deste sábado, 21, Dan Valente falou abertamente sobre a pressão que alguns artistas têm sofrido da indústria musical.

Em conversa com o Portal A TARDE, durante uma coletiva de imprensa, o cantor afirmou que os colegas de profissão têm feito canções mais originais, diferente do cenário que havia anteriormente, que era mais focado em canções para viralizar.

“Eu acho que hoje em dia a galera tem ido mais pra sua própria origem, né? Lembrando, inclusive, as músicas antigas estão voltando com muita força e os repertórios estão vindo com músicas pra fazer a galera tocar nos sentimentos das pessoas”, disse.

“Nosso repertório também foi um pouco disso e um pouquinho do que foi o atual. Mas, assim, eu acho que hoje em dia a galera tá querendo lembrar muito das coisas boas, as boas memórias e das coisas marcantes que marcavam nossas vidas”, completou.

Grade do dia

A primeira atração da noite foi a banda Tio Mané e hoje ainda se apresentam os cantores Tony Salles, Belo, Natanzinho Lima e Solange Almeida.

Confira a grade completa deste sábado (21):